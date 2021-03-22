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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 24197 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 38820 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 102961 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 139150 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 192508 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 192036 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

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2 марта, 18:35 • 277097 просмотра

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Маркевич спрогнозировал будущего триумфатора чемпионата Украины

Маркевич спрогнозировал будущего триумфатора чемпионата Украины

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КИЕВ. 22 марта. УНН. Глава комитета национальных команд УАФ Мирон Маркевич прокомментировал ситуацию с лидерами УПЛ и их шансами на победу в чемпионате. Об этом Маркевич рассказал в комментарии для "1927.kiev.ua", передает УНН.

Детали

Маркевич уверен в итоговой победе “Динамо” в Украинской Премьер-лиге сезона 2020-21.

Цитата

“После этого тура ясно, что „Динамо“ будет чемпионом. Не думаю, что произойдет что-то чрезвычайное. Семь очков трудно играть. Тем более, с такой игрой, как у „Шахтера“ сейчас”, — признался Маркевич.

Стоит напомнить

В 19-м туре Премьер-лиги “Шахтер” сенсационно проиграл “Львову” в матче, который состоялся в Харькове — 2:3. Этим воспользовалось “Динамо”, которое разгромило на своем поле “Рух” (3:0). Таким образом, киевляне увеличили отрыв до 7-ми пунктов.

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