Маркевич про довічну дискваліфікацію Собуцького: в УАФ немає кумівства і шанують футбольні закони

За його словами, рішення УАФ - справедливе і свідчить про те, що в УАФ немає кумівства і панібратства, а є повага до футбольних законів і Регламенту.

"Я розумію, що іноді емоції виходять з-під контролю. Але кажучи про цю конкретну ситуацію (побиття арбітра, - ред.) - потурання бути не повинно. Вважаю рішення КДК УАФ абсолютно правильним. І якщо було б інакше, то це означало б, що на подію "закрили" очі, що в УАФ - кумівство і панібратство. Але там цього сьогодні немає, а є повага до футбольних законів, Регламенту", - сказав він.

Маркевич додав: "Якщо помилився, то за свої помилки потрібно вміти гідно відповідати".

"А взагалі будь-яка ситуація - це не привід розпускати руки. І дії УАФ у цьому випадку чітко відповідають Регламенту", - зазначив функціонер.

Нагадаємо, інцидент стався під час 24-го туру Першої ліги. Повідомлялося, що Собуцький особисто побив суддю Юрія Іванова у суддівській кімнаті. Сам Собуцький спочатку казав, що стримував людей, які збиралися йти бити суддів, пізніше повідомив, що таки був у суддівській особисто в супроводі особистої охорони. Побиття він досі не підтверджує.

Коментуючи ситуацію, президент УАФ раніше повідомив, що детальним вивченням конфлікту займеться Комітет етики і чесної гри УАФ.

"Якщо попередня інформація підтвердиться, то покарання для всіх фігурантів побиття арбітрів має бути максимально жорстким", - сказав Павелко.

Сьогодні було винесено рішення дисциплінарного органу, згідно з яким Собуцького відсторонили від футболу довічно, а ФК "Агробізнес" оштрафували на півмільйона гривень.