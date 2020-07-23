Маркевич о пожизненной дисквалификации Собуцкого: в УАФ нет кумовства и чтут футбольные законы
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Сегодня КДК УАФ вынес решение о пожизненном запрете заниматься футболом президенту ФК "Агробизнес" Олегу Собуцкому. Его признали виновным в нарушении Кодекса этики и честной игры после инцидента с избиением арбитра Юрия Иванова. Свое мнение касательно решения дисциплинарного органа УАФ в комментарии УНН высказал известный футбольный специалист, бывший тренер харьковского "Металлиста", "Днепра" и сборной Украины Мирон Маркевич.
По его словам, решение УАФ — справедливое и свидетельствует о том, что в УАФ нет кумовства и панибратства, а есть уважение к футбольным законам и Регламенту.
"Я понимаю, что иногда эмоции выходят из-под контроля. Но говоря об этой конкретной ситуации (избиение арбитра, - ред.) — попустительства быть не должно. Считаю решение КДК УАФ абсолютно правильным. И если было бы иначе, то это означало бы, что на произошедшее "закрыли" глаза, что в УАФ — кумовство и панибратство. Но там этого сегодня нет, а есть уважение к футбольным законам, Регламенту", - сказал он.
Маркевич добавил: "Если ошибся, то за свои ошибки нужно уметь достойно отвечать".
"А вообще любая ситуация — это не повод распускать руки. И действия УАФ в этом случае четко соответствуют Регламенту", - отметил функционер.
Напомним, инцидент произошел во время 24-го тура Первой лиги. Сообщалось, что Собуцкий лично избил судью Юрия Иванова в судейской комнате. Сам Собуцкий изначально говорил, что сдерживал людей, которые собирались идти бить судей, позже сообщил, что таки был в судейской лично в сопровождении личной охраны. Избиение он до сих не подтверждает.
Комментируя ситуацию, президент УАФ ранее сообщил, что детальным изучением конфликта займется Комитет этики и честной игры УАФ.
"Если предварительная информация подтвердится, то наказание для всех фигурантов избиения арбитров должно быть максимально жестким", - сказал Павелко.
Сегодня было вынесено решение дисциплинарного органа, согласно которому Собуцкого отстранили от футбола пожизненно, а ФК "Агробизнес" оштрафовали на полмиллиона гривен.