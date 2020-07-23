Маркевич о пожизненной дисквалификации Собуцкого: в УАФ нет кумовства и чтут футбольные законы

По его словам, решение УАФ — справедливое и свидетельствует о том, что в УАФ нет кумовства и панибратства, а есть уважение к футбольным законам и Регламенту.

"Я понимаю, что иногда эмоции выходят из-под контроля. Но говоря об этой конкретной ситуации (избиение арбитра, - ред.) — попустительства быть не должно. Считаю решение КДК УАФ абсолютно правильным. И если было бы иначе, то это означало бы, что на произошедшее "закрыли" глаза, что в УАФ — кумовство и панибратство. Но там этого сегодня нет, а есть уважение к футбольным законам, Регламенту", - сказал он.

Маркевич добавил: "Если ошибся, то за свои ошибки нужно уметь достойно отвечать".

"А вообще любая ситуация — это не повод распускать руки. И действия УАФ в этом случае четко соответствуют Регламенту", - отметил функционер.

Напомним, инцидент произошел во время 24-го тура Первой лиги. Сообщалось, что Собуцкий лично избил судью Юрия Иванова в судейской комнате. Сам Собуцкий изначально говорил, что сдерживал людей, которые собирались идти бить судей, позже сообщил, что таки был в судейской лично в сопровождении личной охраны. Избиение он до сих не подтверждает.

Комментируя ситуацию, президент УАФ ранее сообщил, что детальным изучением конфликта займется Комитет этики и честной игры УАФ.

"Если предварительная информация подтвердится, то наказание для всех фигурантов избиения арбитров должно быть максимально жестким", - сказал Павелко.

Сегодня было вынесено решение дисциплинарного органа, согласно которому Собуцкого отстранили от футбола пожизненно, а ФК "Агробизнес" оштрафовали на полмиллиона гривен.