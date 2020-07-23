Вице-президент УАФ Собуцкий пожизненно отстранен от футбола - решение КДК УАФ
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ рассмотрел дело по заявлению ПФЛ и Комитета по этике и честной игре УАФ относительно инцидента, произошедшего 15 июля 2020 года после матча 24-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд первой лиги ФК "Агробизнес" (Волочиск) - ФК "Минай" (Ужгород). Об этом сообщает сайт Украинской ассоциации футбола, передает УНН.
Согласно решению, президент ФК "Агробизнес" и вице-президент УАФ Олег Собуцкий признан виновным в нарушении Кодекса этики и честной игры.
"Согласно заключению Комитета по этике и честной игре УАФ действия почетного президент ФК "Агробизнес"(Волочиск) Собуцкий О. М. были признаны нарушением Кодекса этики и честной игры, в частности, говорится о применении физической силы к главному арбитру матча и действия, которые навредили имиджу УАФ и украинского футбола в целом", - говорится в сообщении.
Поэтому, по результатам рассмотрения КДК УАФ принял решение о пожизненном отстранении Собуцкого от футбола, а на ФК "Агробизнес" наложен полумиллионный штраф.
"Запретить Собуцкий О. М. любую деятельность, связанную с футболом, пожизненно; применить к ФК "Агробизнес"(Волочиск) финансовый штраф в размере 500 000 грн; запретить ФК "Агробизнес" (Волочиск) проведение матчей на стадионе" Юность" в г. Волочиск до отдельного решения Комитета УАФ по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований", - говорится в решении.
Как писал УНН, накануне президент УАФ Андрей Павелко жестко отреагировал на судейский скандал с участием Собуцкого.
"В судейской комнате стадиона избили арбитра Юрия Иванова. По словам рефери, это произошло при участии президента команды-хозяина Олега Собуцкого, который также является вице-президентом УАФ.
Вчера были собраны все необходимые документы по этому случаю и тоже переданы на рассмотрение в Комитет этики и честной игры УАФ. Если предварительная информация подтвердится, то наказание для всех фигурантов за избиение арбитров должно быть максимально жестким. За такие действия возможно применение санкций включая пожизненный запрет осуществлять любую деятельность, связанную с футболом", - подчеркнул он.