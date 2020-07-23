Віце-президента УАФ Собуцького на довічно відсторонено від футболу - рішення КДК УАФ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ розглянув справу за заявою ПФЛ та Комітету з етики та чесної гри УАФ стосовно інциденту, що стався 15 липня 2020 року після матчу 24-го туру чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги ФК "Агробізнес" (Волочиськ) — ФК "Минай" (Ужгород). Про це інформує сайт Української асоціації футболу, передає УНН.
Відповідно до рішення, президента ФК "Агробізнес" та віце-президента УАФ Олега Собуцького визнано винним у порушенні Кодексу етики та чесної гри.
"Відповідно до висновку Комітету з етики та чесної гри УАФ дії почесного президента ФК "Агробізнес" (Волочиськ) Собуцького О. М. були визнані порушенням Кодексу етики та чесної гри, зокрема, ідеться про застосування фізичної сили до головного арбітра матчу та дії, що зашкодили іміджу УАФ та українського футболу в цілому", - йдеться у повідомленні.
Тож, за результатом розгляду КДК УАФ ухвалив рішення про довічне відсторонення Собуцького від футболу, а на ФК "Агробізнес" накладено півмільйонний штраф.
"Заборонити Собуцькому О. М. будь-яку діяльність, пов’язану з футболом, довічно; застосувати до ФК "Агробізнес" (Волочиськ) фінансовий штраф у розмірі 500 000 грн; заборонити ФК "Агробізнес" (Волочиськ) проведення матчів на стадіоні "Юність" у м. Волочиськ до окремого рішення Комітету УАФ з питань стадіонів та безпеки проведення змагань", - йдеться у рішенні.
Як писав УНН, напередодні президент УАФ Андрій Павелко жорстко відреагував на суддівський скандал за участі Собуцького.
“У суддівській кімнаті стадіону побили арбітра Юрія Іванова. За словами рефері, це сталося за участю президента команди-господаря Олега Собуцького, який також є віце-президентом УАФ.
Учора були зібрані всі необхідні документи з цієї нагоди і теж передані на розгляд до Комітету етики та чесної гри УАФ. Якщо попередня інформація підтвердиться, то покарання для всіх фігурантів побиття арбітрів має бути максимально жорстким. За такі дії можливе застосування санкцій включаючи довічну заборону здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом”, — наголосив він.