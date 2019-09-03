Маркарова сподівається на припинення співпраці з МВФ через покращення економіки
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Міністр фінансів Оксана Маркарова сподівається на припинення співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ) у майбутньому через покращення економіки. Про це вона повідомила в ефірі "Свободи слова", передає УНН.
"Вона (програма МВФ – ред.) буде довшою, ця програма, ми у себе її називаємо "остання програма". Наша мета така, щоб зробити те, шо вдалося іншим країнам, - щоб наша економіка була на такому етапі розвитку, щоб не була потрібна допомога такого кредитору. Скоріш за все вона (місія МВФ – ред.) буде в вересні. Ми готові до цієї активної роботи", - сказала О. Маркарова.
Маркарова підкреслила, що уряд розраховує на позитивні результати перемовин із місією МВФ.
Як повідомляв УНН, міністр фінансів України розповіла, що в 2019 році Україна виплачує третину бюджету на обслуговування зовнішніх боргів.
"Після реструктуризації проведеної в 2015 року у нас був час… з цього року у нас третина бюджету йде на погашення й обслуговування боргів. Щомісяця ми виплачуємо великі кошти, але держава функціонує нормально", - сказала Маркарова.
Вона уточнила, що бюджет базуватиметься на реальних доходах, й це забезпечить достатнє фінансування запланованих реформ.
Крім того, Маркарова повідомила, що в цьому році уряд підготує бюджетну декларацію на наступні три роки.