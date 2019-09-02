Маркарова розраховує на позитивні перемовини з МВФ
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Міністерство фінансів розраховує на позитивні перемовини із Міжнародним валютним фондом. Про це заявила міністр фінансів України Оксана Маркарова в ефірі "Свободи слова", передає УНН.
"Ми націлені на приватизацію, ми націлені на роздержавлення і корпоративне управління. Я розраховую, що ці перемовини (з МВФ – ред.) будуть ефективними", - сказала Маркарова.
В той же час, прем’єр Олексій Гончарук уточнив, що у власності держави повинно залишитися майно, що має значення у сфері національної безпеки.
"У нас як у держави надто багато активів, щоб ефективно ними розпоряджатися", - сказав Гончарук.
Нагадаємо, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, заявив, що одним з пріоритетних питань на наступні пару тижнів є підготовка до зустрічі з місією Міжнородного валютного фонду. Про це він заявив час зустрічі з керівництвом Верховної Ради, Кабінету міністрів та правоохоронних органів.