Маркарова рассчитывает на положительные переговоры с МВФ
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. Министерство финансов рассчитывает на положительные переговоры с Международным валютным фондом. Об этом заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова в эфире "Свободы слова", передает УНН.
"Мы нацелены на приватизацию, мы нацелены на разгосударствление и корпоративное управление. Я рассчитываю, что эти переговоры (с МВФ - ред.) будут эффективными", - сказала Маркарова.
В то же время, премьер Алексей Гончарук уточнил, что в собственности государства должно остаться имущество, имеющее значение в сфере национальной безопасности.
"У нас как у государства слишком много активов, чтобы эффективно ими распоряжаться", - сказал Гончарук.
Напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что одним из приоритетных вопросов в следующие пару недель будет подготовка к встрече с миссией Международного валютного фонда. Об этом он заявил на встрече с руководством Верховной Рады, Кабинета министров и правоохранительных органов.