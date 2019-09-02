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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 19889 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 115182 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 125952 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 117318 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 122689 просмотра

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6 марта, 07:39 • 126778 просмотра

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5 марта, 17:33 • 151838 просмотра

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В Кабмине готовятся к встрече с миссией МВФ

В Кабмине готовятся к встрече с миссией МВФ

Киев  •  УНН

 • 10685 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что одним из приоритетных вопросов в следующие пару недель будет подготовка к встрече с миссией Международного валютного фонда. Об этом он заявил на встрече с руководством Верховной Рады, Кабинета министров и правоохранительных органов, передает корреспондент УНН.

"Среди важных вопросов на следующие пару недель это подготовка к МВФ, подготовка к переговорам по транзиту газа, подготовка государственного бюджета на следующий год, подготовка к управлению государственными активами и большой приватизации, запуск инструментов стимулирования энергоэффективности, потому что идет зима, довольно отапливать космос. Нам нужно что-то с этим сделать, меньше тратить, меньше тратить собственно денег ", - сказал Гончарук.

Напомним, миссия Международного валютного фонда посетит с визитом в Киев 10 сентября.

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