У Кабміні готуються до зустрічі з місією МВФ
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, заявив, що одним з пріоритетних питань на наступні пару тижнів є підготовка до зустрічі з місією Міжнородного валютного фонду. Про це він заявив час зустрічі з керівництвом Верховної Ради, Кабінету міністрів та правоохоронних органів, передає кореспондент УНН.
"Серед важливих питань на наступні пару тижнів це підготовка до МВФ, підготовка до переговорів по транзиту газу, підготовка державного бюджету на наступний рік, підготовка до управління державними активами та великої приватизації, запуск інструментів стимулювання енергоефективності, бо йде зима досить опалювати космос. Нам потрібно щось з цим зробити, менше витрачати, менше втрачати власне грошей", - сказав Гончарук.
Нагадаємо, місія Міжнародного валютного фонду здійснить візит до Києва 10 вересня.