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Третина бюджету виплачується на обслуговування зовнішнього боргу – Маркарова

Третина бюджету виплачується на обслуговування зовнішнього боргу – Маркарова

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 вересня. УНН. В 2019 році третина бюджету виплачується на погашення та обслуговування зовнішніх боргів. Про це повідомила Оксана Маркарова в ефірі "Свободи слова", передає УНН.

"Після реструктуризації проведеної в 2015 року у нас був час… з цього року у нас третина бюджету йде на погашення й обслуговування боргів. Щомісяця ми виплачуємо великі кошти, але держава функціонує нормально", - сказала Маркарова.

Вона уточнила, що бюджет базуватиметься на реальних доходах, й це забезпечить достатнє фінансування запланованих реформ.

Крім того, Маркарова повідомила, що в цьому році уряд підготує бюджетну декларацію на наступні три роки.

Нагадаємо, Зеленський доручив подати проект Держбюджету-2020 до 15 вересня.

“Внести на розгляд парламенту проект бюджету на 2020 рік, який має на меті стимулювання економічного зростання. Термін — до 15 вересня 2019 року”, — зазначив Зеленський.

За його словами, відповідальними щодо реалізації цього завдання є прем’єр Олексій Гончарук і міністр фінансів Оксана Маркарова.

Українські Національні Новини

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