Треть бюджета выплачивается на обслуживание внешнего долга - Маркарова
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. В 2019 году треть бюджета выплачивается на погашение и обслуживание внешних долгов. Об этом сообщила Оксана Маркарова в эфире "Свободы слова", передает УНН.
"После реструктуризации проведенной в 2015 году у нас было время ... с этого года у нас треть бюджета идет на погашение и обслуживание долгов. Ежемесячно мы выплачиваем большие средства, но государство функционирует нормально", - сказала Маркарова.
Она уточнила, что бюджет будет базироваться на реальных доходах, и это обеспечит достаточное финансирование запланированных реформ.
Кроме того, Маркарова сообщила, что в этом году правительство подготовит бюджетную декларацию на следующие три года.
Напомним, Зеленский поручил подать проект госбюджета-2020 до 15 сентября.
“Внести на рассмотрение парламента проект бюджета на 2020 год, который имеет целью стимулирования экономического роста. Срок — до 15 сентября 2019 года”, — отметил Зеленский.
По его словам, ответственными по реализации этой задачи является премьер Алексей Гончарук и министр финансов Оксана Маркарова.