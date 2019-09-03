Маркарова надеется на прекращение сотрудничества с МВФ из-за улучшения экономики
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. Министр финансов Оксана Маркарова надеется на прекращение сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) в будущем из-за улучшения экономики. Об этом она сообщила в эфире "Свободы слова", передает УНН.
"Она (программа МВФ - ред.) будет длиннее, эта программа, мы у себя ее называем "последняя программа". Наша цель такова, чтобы сделать то, что удалось другим странам, - чтобы наша экономика была на таком этапе развития, чтобы не требовалась помощь такого кредитора. Скорее всего она (миссия МВФ - ред.) будет в сентябре. Мы готовы к этой активной работе", - сказала Маркарова.
Маркарова подчеркнула, что правительство рассчитывает на положительные результаты переговоров с миссией МВФ.
Как сообщал УНН, министр финансов Украины рассказала, что в 2019 году Украина выплачивает треть бюджета на обслуживание внешних долгов.
"После реструктуризации проведенной в 2015 году у нас было время ... с этого года у нас треть бюджета идет на погашение и обслуживание долгов. Ежемесячно мы выплачиваем большие средства, но государство функционирует нормально", - сказала Маркарова.
Она уточнила, что бюджет будет базироваться на реальных доходах, и это обеспечит достаточное финансирование запланированных реформ.
Кроме того, Маркарова сообщила, что в этом году правительство подготовит бюджетную декларацию на следующие три года.