Маріупольська вчителька нагороджена Орденом княгині Ольги III ступеня
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Президент України Петро Порошенко нагородив маріупольського педагога, викладача технічного ліцею Людмилу Шиманську Орденом княгині Ольги III ступеня. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі міськради Маріуполя.
Указ про присвоєння нагороди від 1 жовтня розміщений на сайті глави держави і приурочений до Дня вчителя. Нагорода педагогу вручена за особистий внесок у розвиток національної освіти, підготовку кваліфікованих фахівців, багаторічну плідну педагогічну діяльність та високий професіоналізм.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, урочиста хода курсантів-моряків відбулась в Одесі.