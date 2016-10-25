Мариупольская учительница награждена Орденом княгини Ольги III степени
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 25 октября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко наградил мариупольского педагога, преподавателя технического лицея Людмилу Шиманскую Орденом княгини Ольги III степени. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе горсовета Мариуполя.
Указ о присвоении награды от 1 октября размещен на сайте главы государства и приурочен ко Дню учителя. Награда педагогу вручена за личный вклад в развитие национального образования, подготовку квалифицированных специалистов, многолетнюю плодотворную педагогическую деятельность и высокий профессионализм.
Напомним, как сообщал УНН, торжественное шествие курсантов-моряков состоялась в Одессе .