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15 марта, 19:03 • 116161 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 169655 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 139817 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132129 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113785 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106015 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101844 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 136377 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 132482 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127895 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Мариупольская учительница награждена Орденом княгини Ольги III степени

Мариупольская учительница награждена Орденом княгини Ольги III степени

Киев • УНН

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МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 25 октября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко наградил мариупольского педагога, преподавателя технического лицея Людмилу Шиманскую Орденом княгини Ольги III степени. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе горсовета Мариуполя.

Указ о присвоении награды от 1 октября размещен на сайте главы государства и приурочен ко Дню учителя. Награда педагогу вручена за личный вклад в развитие национального образования, подготовку квалифицированных специалистов, многолетнюю плодотворную педагогическую деятельность и высокий профессионализм.

Напомним, как сообщал УНН, торжественное шествие курсантов-моряков состоялась в Одессе .

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