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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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Макрон та Путін знову провели телефонну розмову: обговорювали Україну

Макрон та Путін знову провели телефонну розмову: обговорювали Україну

Київ • УНН

 • 19939 перегляди

КИЇВ. 31 січня. УНН.  Президент РФ Володимир Путін та президент Францції Емануель Макрон телефоном обговорили ситуацію навколо України. Про це йдеться на сайті Кремля, передає УНН.

Цитата

"Продовжено обмін думками щодо ситуації навколо України та питань, пов'язаних з наданням Російської Федерації довгострокових, юридично закріплених гарантій безпеки. Володимир Путін ще раз докладно виклав принципові підходи щодо цих проблем.

Умовлено про подальші контакти по телефону, а також про оперативне опрацювання можливості проведення особистої зустрічі президентів Росії та Франції", - йдеться в повідомленні Кремля.

Доповнення

28 січня Путін і Макрон обговорювали по телефону вимоги Росії до США та НАТО щодо "гарантій безпеки" в Європі. Російський президент тоді заявив, що відповіді НАТО та США на пропозиції РФ не враховують таких принципових занепокоєнь Москви, як розширення НАТО, розміщення ударних систем біля кордонів Росії та повернення військового потенціалу та інфраструктури НАТО в Європі на позиції 1997 року.

26 січня представники Росії, України, Німеччини та Франції під час зустрічі в Парижі вперше за довгий час обговорили ситуацію на Донбасі у "нормандському форматі". Переговори мають продовжитись у Берліні на початку лютого.

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