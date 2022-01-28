Підсумки зустрічі політрадників лідерів “нормандської четвірки”: Путін і Макрон підтвердили “настрій” на подальшу роботу
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Президенти Росії Володимир Путін та Франції Еммануель Макрон за підсумками зустрічі політичних радників лідерів країн “нормандської четвірки” підтвердили настрій на подальшу роботу Росії та Франції в даному форматі. Про це повідомили у Кремлі після телефонної розмови Путіна та Макрона, передає УНН.
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"З урахуванням підсумків зустрічі політичних радників лідерів країн «нормандської четвірки», що відбулася в Парижі 26 січня, підтверджений настрій на подальшу роботу Росії та Франції в даному форматі", - йдеться у повідомленні Кремля.
Додамо
Крім того, лідери країн поговорили і про ситуацію в Україні.
"Володимир Путін акцентував на важливості неухильного виконання Києвом положень мінського Комплексу заходів та інших домовленостей, насамперед щодо налагодження прямого діалогу з Донецьком та Луганськом та правового оформлення особливого статусу Донбасу", - повідомили у Кремлі.
Нагадаємо
26 січня приблизно о 21.30 за київським часом у Парижі завершилися переговори політичних радників лідерів нормандського формату (Росія, Німеччина, Франція, Україна), які тривали понад вісім годин.
Під час цієї зустрічі політрадники "нормандської четвірки" погодили спільне комюніке й підтримали сталий режим припинення вогню на Донбасі.
Наступну зустріч політрадників нормандського формату планують провести за два тижні у Берліні.