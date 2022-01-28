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Підсумки зустрічі політрадників лідерів “нормандської четвірки”: Путін і Макрон підтвердили “настрій” на подальшу роботу

Підсумки зустрічі політрадників лідерів “нормандської четвірки”: Путін і Макрон підтвердили “настрій” на подальшу роботу

Київ • УНН

 • 18310 перегляди

КИЇВ. 28 січня. УНН. Президенти Росії Володимир Путін та Франції Еммануель Макрон за підсумками зустрічі політичних радників лідерів країн “нормандської четвірки” підтвердили настрій на подальшу роботу Росії та Франції в даному форматі. Про це повідомили у Кремлі після телефонної розмови Путіна та Макрона, передає УНН.

Цитата

"З урахуванням підсумків зустрічі політичних радників лідерів країн «нормандської четвірки», що відбулася в Парижі 26 січня, підтверджений настрій на подальшу роботу Росії та Франції в даному форматі", - йдеться у повідомленні Кремля.

Додамо

Крім того, лідери країн поговорили і про ситуацію в Україні.

"Володимир Путін акцентував на важливості неухильного виконання Києвом положень мінського Комплексу заходів та інших домовленостей, насамперед щодо налагодження прямого діалогу з Донецьком та Луганськом та правового оформлення особливого статусу Донбасу", - повідомили у Кремлі. 

Нагадаємо

26 січня приблизно о 21.30 за київським часом у Парижі завершилися переговори політичних радників лідерів нормандського формату (Росія, Німеччина, Франція, Україна), які тривали понад вісім годин.

Під час цієї зустрічі політрадники "нормандської четвірки" погодили спільне комюніке й підтримали сталий режим припинення вогню на Донбасі.

Наступну зустріч політрадників нормандського формату планують провести за два тижні у Берліні.

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