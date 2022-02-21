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Макрон та Путін провели ще одну телефонну розмову

Макрон та Путін провели ще одну телефонну розмову

Київ • УНН

 • 137478 перегляди

КИЇВ. 21 лютого. УНН. Лідер Франції Еммануель Макрон провів другу за добу телефонну розмову з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Про це повідомляє УНН з посиланням на BFM TV.

Деталі

Як зазначає видання, Макрон вдався до повторних перемовин, оскільки загострилася ситуація на Донбасі. Дзвінок був необхідний як дипломатичні зусилля міжнародної спільноти, щоб уникнути відкритого конфлікту в Україні.

“Новий дзвінок в той же день. Еммануель Макрон знову розмовляв телефоном з Володимиром Путіним цієї неділі”, — йдеться в повідомленні.

Друга розмова Макрона і Путіна тривала 1 годину.

Нагадаємо

Путін та Макрон погодились провести саміт за участю України.

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