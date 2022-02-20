Путін та Макрон погодились провести саміт за участю України - Єлисейський палац
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон та російський колега Володимир Путін у ході телефонної розмови у неділю домовилися про необхідність знайти дипломатичне вирішення української кризи, повідомив у неділю офіс Макрона, передає УНН.
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"Міністри закордонних справ двох країн зустрінуться з цією метою найближчими днями та працюватимуть над можливим самітом на найвищому рівні з Росією, Україною та союзниками для встановлення нового порядку безпеки в Європі", - йдеться у повідомленні Єлисейського палацу.
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Агенство AFP пише що, "під час телефонної розмови Макрон та Путін домовилися, що у понеділок відбудуться тристоронні переговори між Росією, Україною та ОБСЄ. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан також проведуть телефонну розмову у понеділок".
За словами джерел, Макрон і Путін мають різні погляди на те, хто несе відповідальність за напруженість на сході України.
Макрон поклав провину на російських бойовиків, а Путін заявив, що у напруженості винна Україна.
Під час розмови Путін повторив Макрону, що російські війська залишать Білорусь після завершення військових навчань.
Що передувало
Раніше сьогодні, лідери двох країн домовилися найближчим часом провести засідання тристоронньої контактної групи з метою отримання від усіх сторін зобов'язань щодо припинення вогню на лінії зіткнення.
Вони також погодилися з необхідністю поновлення роботи в рамках нормандського формату на основі обмінів та пропозицій, зроблених Україною останніми днями.
Президенти говорили телефоном протягом 105-ти хвилин.
Розмова відбулась після того, як міністр оборони РБ заявив, що Росія та Білорусь продовжують військові навчання, які мали закінчитися в неділю, що ще більше посилює тиск на Україну.