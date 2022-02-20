У Білорусі заявили, що продовжать навчання із Росією. Причиною назвали загострення на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Білорусь і Росія через "військову активність біля кордонів та загострення на Донбасі" вирішили продовжити спільну перевірку сил реагування, заявило міноборони РБ, передає УНН.
Цитата
"У зв'язку з наростанням військової активності біля зовнішніх кордонів Союзної держави та загостренням ситуації на Донбасі, президентами Республіки Білорусь та Російської Федерації прийнято рішення перевірку сил реагування Союзної держави продовжити", — заявило міноборони Білорусі.
Деталі
У відомстві зазначили, що сторони ретельно опрацюють питання оборони, які не були охоплені з таким ступенем деталізації на попередньому етапі.
"Перевірка має на меті забезпечити адекватне реагування та деескалацію військових приготувань недоброзичливців поблизу наших спільних кордонів", — йдеться у заяві.
Що передувало
Спільні навчання "Союзна рішучість - 2022" проходять на кількох білоруських полігонах з 10 по 20 лютого. Однак ешелони з військовою технікою з Росії почали прибувати до Білорусі задовго до цього.
За офіційною інформацією, про проведення позапланових навчань Олександр Лукашенко та Володимир Путін домовилися восени 2021 року.
Пізніше з'явилися повідомлення оборонних відомств Росії та Білорусі, з яких випливало, що у планах маневрів, серед іншого, значиться посилення білоруського держкордону на напрямках "можливого проникнення груп бойовиків, зброї та спорядження для них". Крім того, задіяні військові угруповання збиралися відпрацювати "пошук та знищення диверсантів та незаконних збройних формувань".
Що стосується територій, де проводяться навчання, то згадувалися полігони та військові аеродроми, розташовані переважно у західній частині Білорусі.
Присутність російських військових зараз спостерігається у багатьох містах Білорусі, при цьому їхня точна кількість невідома.
Раніше повідомлялося, що для участі у навчаннях до Білорусі були перекинуті війська зі Східного військового округу РФ. Причому вперше на полігоні "Брестський" з'явилися російські ЗРК С-400 "Тріумф", які прибули з Далекого Сходу.
Раніше і Білорусь і РФ запевняли, що після закінчення навчань весь військовий контингент з Росії залишить РБ. Це може стати додатковим фактором напруженості у регіоні з огляду на ситуацію навколо України.