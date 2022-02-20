В Беларуси заявили, что продолжат учения с Россией. Причиной назвали обострение на Донбассе

ukru
15 марта, 19:03 • 98197 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 127722 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 115570 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 109791 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 100622 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 96960 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 84632 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 118081 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 124747 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 126896 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Трамп приказал нанести мощные удары по хуситам в Йемене

Трамп приказал нанести мощные удары по хуситам в Йемене

15 марта, 18:53 • 56328 просмотра
США нанесли мощный удар по хуситам в Йемене: что известно

США нанесли мощный удар по хуситам в Йемене: что известно

15 марта, 19:28 • 118782 просмотра
В Киеве и областях объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности

В Киеве и областях объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности

15 марта, 20:00 • 36779 просмотра
В Чернигове прозвучал взрыв, существует угроза применения ударных БпЛА

В Чернигове прозвучал взрыв, существует угроза применения ударных БпЛА

15 марта, 20:11 • 28175 просмотра
Киев и центральные области под угрозой: вражеские БпЛА атакуют

Киев и центральные области под угрозой: вражеские БпЛА атакуют

00:06 • 31106 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 118081 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 118426 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 256935 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 286427 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 222903 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 102981 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 124747 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 109906 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 127287 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 129421 просмотра
Актуальное
В Беларуси заявили, что продолжат учения с Россией. Причиной назвали обострение на Донбассе

В Беларуси заявили, что продолжат учения с Россией. Причиной назвали обострение на Донбассе

Киев • УНН

 • 225861 просмотра

КИЕВ. 20 февраля. УНН. Беларусь и Россия из-за  военной активности у границ и обострения на Донбассе " решили продолжить совместную проверку сил реагирования, заявило Минобороны РБ, передает УНН.

Цитата

"В связи с нарастанием военной активности возле внешних границ Союзного государства и обострением ситуации на Донбассе, президентами Республики Беларусь и Российской Федерации принято решение проверку сил реагирования Союзного государства продолжить", — заявило минобороны Беларуси.

Детали

В ведомстве отметили, что стороны тщательно проработают вопросы обороны, которые не были охвачены с такой степенью детализации на предыдущем этапе.

"Проверка имеет целью обеспечить адекватное реагирование и деэскалацию военных приготовлений недоброжелателей вблизи наших общих границ", — говорится в заявлении.

Что предшествовало

Совместные учения "Союзная решимость-2022" проходят на нескольких белорусских полигонах с 10 по 20 февраля. Однако эшелоны с военной техникой из России начали прибывать в Беларусь задолго до этого.

По официальной информации, о проведении внеплановых учений Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились осенью 2021 года.

Позже появились сообщения оборонных ведомств России и Беларуси, из которых следовало, что в планах маневров, среди прочего, значится усиление белорусской госграницы на направлениях "возможного проникновения групп боевиков, оружия и снаряжения для них". Кроме того, задействованы военные группировки собирались отработать "поиск и уничтожение диверсантов и незаконных вооруженных формирований".

Что касается территорий, где проводятся учения, то упоминались полигоны и военные аэродромы, расположенные преимущественно в западной части Беларуси.

Присутствие российских военных сейчас наблюдается во многих городах Беларуси, при этом точное их число неизвестно.

Ранее сообщалось, что для участия в учениях в Беларусь были переброшены войска с Восточного военного округа РФ. Причем впервые на полигоне "Брестский" появились российские ЗРК С-400 "Триумф", прибывшие с Дальнего Востока.

Ранее и Беларусь и РФ уверяли, что по окончании учений весь воинский контингент из России покинет РБ. Это может стать дополнительным фактором напряженности в регионе, учитывая ситуацию вокруг Украины.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы