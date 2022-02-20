В Беларуси заявили, что продолжат учения с Россией. Причиной назвали обострение на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Беларусь и Россия из-за военной активности у границ и обострения на Донбассе " решили продолжить совместную проверку сил реагирования, заявило Минобороны РБ, передает УНН.
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"В связи с нарастанием военной активности возле внешних границ Союзного государства и обострением ситуации на Донбассе, президентами Республики Беларусь и Российской Федерации принято решение проверку сил реагирования Союзного государства продолжить", — заявило минобороны Беларуси.
Детали
В ведомстве отметили, что стороны тщательно проработают вопросы обороны, которые не были охвачены с такой степенью детализации на предыдущем этапе.
"Проверка имеет целью обеспечить адекватное реагирование и деэскалацию военных приготовлений недоброжелателей вблизи наших общих границ", — говорится в заявлении.
Что предшествовало
Совместные учения "Союзная решимость-2022" проходят на нескольких белорусских полигонах с 10 по 20 февраля. Однако эшелоны с военной техникой из России начали прибывать в Беларусь задолго до этого.
По официальной информации, о проведении внеплановых учений Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились осенью 2021 года.
Позже появились сообщения оборонных ведомств России и Беларуси, из которых следовало, что в планах маневров, среди прочего, значится усиление белорусской госграницы на направлениях "возможного проникновения групп боевиков, оружия и снаряжения для них". Кроме того, задействованы военные группировки собирались отработать "поиск и уничтожение диверсантов и незаконных вооруженных формирований".
Что касается территорий, где проводятся учения, то упоминались полигоны и военные аэродромы, расположенные преимущественно в западной части Беларуси.
Присутствие российских военных сейчас наблюдается во многих городах Беларуси, при этом точное их число неизвестно.
Ранее сообщалось, что для участия в учениях в Беларусь были переброшены войска с Восточного военного округа РФ. Причем впервые на полигоне "Брестский" появились российские ЗРК С-400 "Триумф", прибывшие с Дальнего Востока.
Ранее и Беларусь и РФ уверяли, что по окончании учений весь воинский контингент из России покинет РБ. Это может стать дополнительным фактором напряженности в регионе, учитывая ситуацию вокруг Украины.