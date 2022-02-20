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Путин и Макрон согласились провести саммит с участием Украины - Елисейский дворец

Киев • УНН

 • 1087098 просмотра

КИЕВ. 20 февраля. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон и российский коллега Владимир Путин в ходе телефонного разговора в воскресенье договорились о необходимости найти дипломатическое решение украинского кризиса, сообщил в воскресенье офис Макрона, передает УНН.

Цитата

"Министры иностранных дел двух стран встретятся с этой целью в ближайшие дни и будут работать над возможным саммитом на высшем уровне с Россией, Украиной и союзниками для установления нового порядка безопасности в Европе", - говорится в сообщении Елисейского дворца.

Детали

Агентство AFP пишет, что"во время телефонного разговора Макрон и Путин договорились, что в понедельник состоятся трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и ОБСЕ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан также проведут телефонный разговор в понедельник".

По словам источников, Макрон и Путин имеют разные взгляды на то, кто несет ответственность за напряженность на востоке Украины.

Макрон возложил вину на российских боевиков, а Путин заявил, что в напряженности виновата Украина.

Во время разговора Путин повторил Макрону, что российские войска покинут Беларусь после завершения военных учений.

Что предшествовало

Ранее сегодня лидеры двух стран договорились в ближайшее время провести заседание трехсторонней контактной группы с целью получения от всех сторон обязательств по прекращению огня на линии соприкосновения.

Они также согласились с необходимостью возобновления работы в рамках нормандского формата на основе обменов и предложений, сделанных Украиной в последние дни.

Президенты говорили по телефону в течение 105-ти минут.

Разговор состоялся после того, как министр обороны РБ заявил, что Россия и Беларусь продолжают военные учения, которые должны были закончиться в воскресенье, что еще больше усиливает давление на Украину.

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