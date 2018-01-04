Макрон анонсував закон проти "фейкових новин"
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що введе новий закон проти поширення "фейкових новин". Про це він заявив під час новорічного звернення до прес-корпусу в Єлисейському палаці, передає УНН з посиланням на EuroNews.
“Я вирішив, що ми змінимо нашу правову систему, щоб захистити демократичне життя від цих фальшивих новин. У період виборів в Інтернеті контент більше не матиме точно таких же правил”, — сказав Е.Макрон.
За його словами, запропоноване законодавство дозволить “вилучити контент, вилучити облікові записи користувачів і при необхідності заблокувати веб-сайти”.
Французьким регуляторам мовлення, таким як Вища рада з аудіовізуальних засобів Франції (CSA), буде надано більше можливостей для боротьби з фейковими новинами, сказав президент Франції.
Е.Макрон дуже критично ставиться до російських ЗМІ, зокрема, він відкрито звинувачує телеканал RT про поширення дезінформації про нього за допомогою власного веб-сайту та соціальних мереж під час президентських виборів у 2017 році.
Як повідомляв УНН, Росія втручалася в американські вибори, і президент США Дональд Трамп про це поінформований.