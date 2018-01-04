Макрон анонсировал закон против "фейковых новостей"

“Я решил, что мы изменим нашу правовую систему, чтобы защитить демократическую жизнь от этих фальшивых новостей. В период выборов в Интернете контент больше не будет иметь точно таких же правил”, — сказал Э.Макрон.

По его словам, предложенное законодательство позволит “исключить контент, удалить учетные записи пользователей и при необходимости заблокировать сайты”.

Французским регуляторам вещания, таким как Высший совет по аудиовизуальным средствам Франции (CSA), будет предоставлено больше возможностей для борьбы с фейковыми новостями, сказал президент Франции.

Э.Макрон очень критически относится к российским СМИ, в частности, он открыто обвиняет телеканал RT о распространении дезинформации о нем с помощью своего сайта и социальных сетей во время президентских выборов в 2017 году.

Как сообщал УНН, Россия вмешивалась в американские выборы, и президент США Дональд Трамп об этом проинформирован.