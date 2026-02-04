Майже 900 пов'язаних з нацистами рахунків виявили у Credit Suisse - сенатор

Нове розслідування щодо швейцарського банку Credit Suisse виявило 890 раніше нерозкритих рахунків, потенційно пов'язаних з нацистами, заявив у вівторок американський сенатор, у межах зусиль із проливання світла на, за його словами, приховану роль банку у злочинах Другої світової війни, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Серед власників цих військових рахунків були Міністерство закордонних справ Німеччини, воєнізована організація СС та німецька компанія з виробництва зброї, повідомив журналістам на брифінгу американський сенатор-республіканець Чак Грасслей.

Він не надав подробиць про те, скільки грошей могло зберігатися на цих рахунках і який їхній поточний статус.

Ці організації були частиною нацистського апарату за німецького лідера Адольфа Гітлера, який сприяв Голокосту, внаслідок якого загинуло близько 6 мільйонів євреїв.

У вівторок комітет Сенату США із судових справ, головою якого є Грасслей, заслухав додаткові подробиці розслідування, проведеного американським юристом Нілом Барофскі. Швейцарський банк UBS, який у 2023 році в рамках екстреного поглинання придбав Credit Suisse, найняв його для проведення розслідування.

Раніше Барофскі очолював розслідування, коли Credit Suisse був незалежним банком, і "заявив, що банк намагався перешкодити його проведенню та звільнив його", пише видання.

У вівторок на слуханнях Барофскі заявив, що банк "в епоху нацизму був готовий експропріювати гроші з рахунків, що належать євреям, і переказувати їх нацистським клієнтам".

За його словами, "проведене ним розслідування виявило докази того, що банківські відносини Credit Suisse з СС були більшими, ніж вважалося раніше, і що економічний підрозділ СС мав рахунок у банку", згідно з показаннями.

Також "з'явилися нові подробиці про причетність банку до схеми допомоги нацистам у втечі до Аргентини", сказав Барофскі.

І UBS, і Credit Suisse вибачилися і досягли глобальної угоди в 1999 році, яка завершила всі претензії, пов'язані з нацистською епохою, включаючи будь-які майбутні претензії, і мала намір покласти край суперечці, заявили в UBS, охарактеризувавши розслідування як добровільну ініціативу. UBS заявила, що визнає та глибоко шкодує про те, що епоха Другої світової війни була темним періодом в історії швейцарської банківської справи.

При поглинанні Credit Suisse UBS повністю взяла на себе зобов'язання відновити розслідування і з того часу зробила значні кроки для сприяння перевірці Барофскі, заявив президент UBS Americas Роберт Карофскі на слуханнях.

"Тепер, маючи трирічний досвід, нашим пріоритетом є завершення цієї перевірки, щоб світ міг отримати користь із результатів, які містяться у майбутньому заключному звіті", - ідеться у заяві.

За словами помічників комітету із судових справ Сенату, розслідування має завершитися до початку літа, а остаточний звіт очікується наприкінці року.

