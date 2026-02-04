Майже 900 пов'язаних з нацистами рахунків виявили у Credit Suisse - сенатор

$43.190.22
3 лютого, 22:15 • 12795 перегляди
Трамп про порушене "енергетичне перемир’я": путін дотримав слова, пауза закінчилася
3 лютого, 19:39 • 20245 перегляди
Трамп не здивований атакою росії на Україну цієї ночі - Білий дім
3 лютого, 18:25 • 19975 перегляди
рф відповіла рекордом балістики на прохання Трампа: Зеленський очікує на реакцію США після ударів рф по енергетиці
3 лютого, 16:50 • 21319 перегляди
Генсек НАТО Рютте відвідав київську ТЕЦ, яку вночі атакувала росіяPhoto
Ексклюзив
3 лютого, 16:41 • 21713 перегляди
Три рівні пенсій замість одного: як держава хоче змінити систему і хто за це заплатить
3 лютого, 16:33 • 15637 перегляди
Сенатор Грем закликав Трампа постачати Україні ракети Tomahawk після нової масованої атаки рф
3 лютого, 11:49 • 24963 перегляди
"Кожен такий удар рф підтверджує - вони не сприймають дипломатію всерйоз": Зеленський заявив, що робота переговорної команди буде скорегована
Ексклюзив
3 лютого, 11:48 • 33415 перегляди
Примусова мобілізація іноземців: в оборонному комітеті Верховної Ради прокоментували ймовірність залучення до війська громадян інших країн
3 лютого, 11:19 • 17586 перегляди
Понад 98% від ВВП: держборг України перевищив 9 трлн грн - МінфінPhoto
3 лютого, 09:22 • 25294 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру FPV і станції РЕБ окупантів
"Іржавий кинджал" для ЗСУ: у США успішно випробували нову далекобійну ракету Rusty Dagger
3 лютого, 21:21 • 10352 перегляди
Президент ФІФА Інфантіно потрапив до бази "Миротворець" через заклики повернути рф у футбол
3 лютого, 21:54 • 4260 перегляди
Тихановська закликала Литву відновити транспортне сполучення з білоруссю
3 лютого, 22:52 • 4680 перегляди
Україна отримає "шахедобійки" Tridon Mk2 за фінансування Швеції та Данії
3 лютого, 23:38 • 5868 перегляди
Снігопади в Японії: кількість жертв зросла до 35 осіб, сніговий покрив перевищує 2, а подекуди й 4 метри
05:46 • 3722 перегляди
Публікації
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"
3 лютого, 14:37 • 27430 перегляди
Тиск на стратегічний бізнес: що стоїть за справами проти групи авіакомпаній Романа Мілешка
3 лютого, 14:17 • 29426 перегляди
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися
3 лютого, 06:30 • 68666 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагували
2 лютого, 18:38 • 77645 перегляди
Фінал Нацвідбору на "Євробачення‑2026": коли дивитися та як підтримати свого фаворита
2 лютого, 17:09 • 60000 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Музикант
Кір Стармер
Керолайн Левітт
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Дніпропетровська область
Велика Британія
УНН Lite
"Далі більше, але без дітей": Осадча та Горбунов про дев'ять років шлюбу
3 лютого, 18:03 • 12321 перегляди
Monokate здивувала новим образом: Катерина Павленко стала платиновою блондинкою перед Нацвідбором на "Євробачення‑2026"
3 лютого, 16:57 • 13240 перегляди
Лілія Ребрик показала, як її донька займається гімнастикою
3 лютого, 14:20 • 16732 перегляди
Тарас Цимбалюк зізнався, що реаліті "Холостяк" не виправдало його очікувань
3 лютого, 11:58 • 23818 перегляди
Переможниці "Холостяка-13" відмовили в реєстрації шлюбу: відома причина
2 лютого, 19:01 • 34613 перегляди
Майже 900 пов'язаних з нацистами рахунків виявили у Credit Suisse - сенатор

Київ • УНН

 • 1586 перегляди

Нове розслідування виявило 890 раніше нерозкритих рахунків Credit Suisse, які потенційно пов'язані з нацистами. Серед власників були Міністерство закордонних справ Німеччини, СС та німецька збройна компанія.

Майже 900 пов'язаних з нацистами рахунків виявили у Credit Suisse - сенатор

Нове розслідування щодо швейцарського банку Credit Suisse виявило 890 раніше нерозкритих рахунків, потенційно пов'язаних з нацистами, заявив у вівторок американський сенатор, у межах зусиль із проливання світла на, за його словами, приховану роль банку у злочинах Другої світової війни, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Серед власників цих військових рахунків були Міністерство закордонних справ Німеччини, воєнізована організація СС та німецька компанія з виробництва зброї, повідомив журналістам на брифінгу американський сенатор-республіканець Чак Грасслей.

Він не надав подробиць про те, скільки грошей могло зберігатися на цих рахунках і який їхній поточний статус.

Ці організації були частиною нацистського апарату за німецького лідера Адольфа Гітлера, який сприяв Голокосту, внаслідок якого загинуло близько 6 мільйонів євреїв.

У вівторок комітет Сенату США із судових справ, головою якого є Грасслей, заслухав додаткові подробиці розслідування, проведеного американським юристом Нілом Барофскі. Швейцарський банк UBS, який у 2023 році в рамках екстреного поглинання придбав Credit Suisse, найняв його для проведення розслідування.

Раніше Барофскі очолював розслідування, коли Credit Suisse був незалежним банком, і "заявив, що банк намагався перешкодити його проведенню та звільнив його", пише видання.

У вівторок на слуханнях Барофскі заявив, що банк "в епоху нацизму був готовий експропріювати гроші з рахунків, що належать євреям, і переказувати їх нацистським клієнтам".

За його словами, "проведене ним розслідування виявило докази того, що банківські відносини Credit Suisse з СС були більшими, ніж вважалося раніше, і що економічний підрозділ СС мав рахунок у банку", згідно з показаннями.

Також "з'явилися нові подробиці про причетність банку до схеми допомоги нацистам у втечі до Аргентини", сказав Барофскі.

І UBS, і Credit Suisse вибачилися і досягли глобальної угоди в 1999 році, яка завершила всі претензії, пов'язані з нацистською епохою, включаючи будь-які майбутні претензії, і мала намір покласти край суперечці, заявили в UBS, охарактеризувавши розслідування як добровільну ініціативу. UBS заявила, що визнає та глибоко шкодує про те, що епоха Другої світової війни була темним періодом в історії швейцарської банківської справи.

При поглинанні Credit Suisse UBS повністю взяла на себе зобов'язання відновити розслідування і з того часу зробила значні кроки для сприяння перевірці Барофскі, заявив президент UBS Americas Роберт Карофскі на слуханнях.

"Тепер, маючи трирічний досвід, нашим пріоритетом є завершення цієї перевірки, щоб світ міг отримати користь із результатів, які містяться у майбутньому заключному звіті", - ідеться у заяві.

За словами помічників комітету із судових справ Сенату, розслідування має завершитися до початку літа, а остаточний звіт очікується наприкінці року.

Викрадений нацистами понад 80 років тому портрет знайдено на сайті рієлтора в Аргентині27.08.25, 06:18 • 56251 перегляд

Юлія Шрамко

