3 февраля, 22:15 • 12124 просмотра
Трамп о нарушенном "энергетическом перемирии": Путин сдержал слово, пауза закончилась
3 февраля, 19:39 • 18765 просмотра
Трамп не удивлен атакой россии на Украину этой ночью – Белый дом
3 февраля, 18:25 • 18994 просмотра
рф ответила рекордом баллистики на просьбу Трампа: Зеленский ожидает реакции США после ударов рф по энергетике
3 февраля, 16:50 • 20378 просмотра
Генсек НАТО Рютте посетил киевскую ТЭЦ, которую ночью атаковала россияPhoto
Эксклюзив
3 февраля, 16:41 • 20928 просмотра
Три уровня пенсий вместо одного: как государство хочет изменить систему и кто за это заплатит
3 февраля, 16:33 • 15338 просмотра
Сенатор Грэм призвал Трампа поставлять Украине ракеты Tomahawk после новой массированной атаки рф
3 февраля, 11:49 • 24709 просмотра
"Каждый такой удар рф подтверждает - они не воспринимают дипломатию всерьез": Зеленский заявил, что работа переговорной команды будет скорректирована
Эксклюзив
3 февраля, 11:48 • 33312 просмотра
Принудительная мобилизация иностранцев: в оборонном комитете Верховной Рады прокомментировали вероятность привлечения в армию граждан других стран
3 февраля, 11:19 • 17528 просмотра
Более 98% от ВВП: госдолг Украины превысил 9 трлн грн - МинфинPhoto
3 февраля, 09:22 • 25246 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра FPV и станции РЭБ оккупантов
публикации
Эксклюзивы
Дипломатка

Почти 900 связанных с нацистами счетов обнаружили в Credit Suisse - сенатор

Киев • УНН

 • 1040 просмотра

Новое расследование выявило 890 ранее нераскрытых счетов Credit Suisse, потенциально связанных с нацистами. Среди владельцев были Министерство иностранных дел Германии, СС и немецкая оружейная компания.

Почти 900 связанных с нацистами счетов обнаружили в Credit Suisse - сенатор

Новое расследование в отношении швейцарского банка Credit Suisse выявило 890 ранее нераскрытых счетов, потенциально связанных с нацистами, заявил во вторник американский сенатор в рамках усилий по пролитию света на, по его словам, скрытую роль банка в преступлениях Второй мировой войны, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Подробности

Среди владельцев этих военных счетов были Министерство иностранных дел Германии, военизированная организация СС и немецкая компания по производству оружия, сообщил журналистам на брифинге американский сенатор-республиканец Чак Грассли.

Он не предоставил подробностей о том, сколько денег могло храниться на этих счетах и каков их текущий статус.

Эти организации были частью нацистского аппарата при немецком лидере Адольфе Гитлере, который способствовал Холокосту, в результате которого погибло около 6 миллионов евреев.

Во вторник комитет Сената США по судебным делам, председателем которого является Грассли, заслушал дополнительные подробности расследования, проведенного американским юристом Нилом Барофски. Швейцарский банк UBS, который в 2023 году в рамках экстренного поглощения приобрел Credit Suisse, нанял его для проведения расследования.

Ранее Барофски возглавлял расследование, когда Credit Suisse был независимым банком, и "заявил, что банк пытался помешать его проведению и уволил его", пишет издание.

Во вторник на слушаниях Барофски заявил, что банк "в эпоху нацизма был готов экспроприировать деньги со счетов, принадлежащих евреям, и переводить их нацистским клиентам".

По его словам, "проведенное им расследование выявило доказательства того, что банковские отношения Credit Suisse с СС были большими, чем считалось ранее, и что экономическое подразделение СС имело счет в банке", согласно показаниям.

Также "появились новые подробности о причастности банка к схеме помощи нацистам в бегстве в Аргентину", сказал Барофски.

И UBS, и Credit Suisse извинились и достигли глобального соглашения в 1999 году, которое завершило все претензии, связанные с нацистской эпохой, включая любые будущие претензии, и имело целью положить конец спору, заявили в UBS, охарактеризовав расследование как добровольную инициативу. UBS заявила, что признает и глубоко сожалеет о том, что эпоха Второй мировой войны была темным периодом в истории швейцарского банковского дела.

При поглощении Credit Suisse UBS полностью взяла на себя обязательства возобновить расследование и с тех пор предприняла значительные шаги для содействия проверке Барофски, заявил президент UBS Americas Роберт Карофски на слушаниях.

"Теперь, имея трехлетний опыт, нашим приоритетом является завершение этой проверки, чтобы мир мог получить пользу из результатов, которые содержатся в будущем заключительном отчете", - говорится в заявлении.

По словам помощников комитета по судебным делам Сената, расследование должно завершиться к началу лета, а окончательный отчет ожидается в конце года.

Юлия Шрамко

