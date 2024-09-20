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Майже 90 підприємств Київщини приєдналися до програми "Національний кешбек"

Майже 90 підприємств Київщини приєдналися до програми "Національний кешбек"

Київ • УНН

 • 13590 перегляди

Програма "Національний кешбек" набирає популярності серед бізнесу та споживачів Київської області. 86 місцевих підприємств вже стали учасниками, виробляючи різноманітні товари та сприяючи розвитку регіональної економіки.

86 підприємств Київщини вже стали учасниками програми "Національний кешбек". Ця програма користується популярністю як серед бізнесу, так і серед споживачів. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко, передає УНН.

Він наголосив, що серед учасників чимало виробників, яких знають далеко за межами Київщини. Це виробники продуктів харчування, господарських товарів, будівельних матеріалів, косметики та ліків.

Руслан Кравченко зауважив, що кожен з нас може сприяти розвитку саме тих підприємств, які працюють в нашому регіоні. Просто купуйте товари підприємств-учасників.

"Підприємства Київщини, які вже долучилися, говорять, що кількість покупців поступово збільшується. Бо українці дійсно хочуть купувати те, що виробляється тут. Покупці також бачать переваги. Бо наші локальні підприємства виробляють мегаякісну сучасну продукцію. А обираючи товари та послуги з кешбеком, ще і отримуємо вигоду. Підтримуємо розвиток економіки Київщини та всієї країни", – підкреслив начальник Київської ОВА.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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