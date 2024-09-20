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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Почти 90 предприятий Киевщины присоединились к программе "Национальный кэшбек"

Почти 90 предприятий Киевщины присоединились к программе "Национальный кэшбек"

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20 сентября 2024, 13:44  •  4955 просмотра

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Программа "Национальный кэшбек" набирает популярность среди бизнеса и потребителей Киевской области. 86 местных предприятий уже стали участниками, производя различные товары и способствуя развитию региональной экономики.

86 предприятий Киевщины уже стали участниками программы "Национальный кэшбек". Эта программа пользуется популярностью как среди бизнеса, так и среди потребителей. Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко, передает УНН.

Он отметил, что среди участников немало производителей, которых знают далеко за пределами Киевщины. Это производители продуктов питания, хозяйственных товаров, строительных материалов, косметики и лекарств.

Руслан Кравченко отметил, что каждый из нас может способствовать развитию именно тех предприятий, которые работают в нашем регионе. Просто покупайте товары предприятий-участников.

"Предприятия Киевщины, которые уже присоединились, говорят, что количество покупателей постепенно увеличивается. Потому что украинцы действительно хотят покупать то, что производится здесь. Покупатели также видят преимущества. Потому что наши локальные предприятия производят мегакачественную современную продукцию. А выбирая товары и услуги с кэшбеком, еще и получаем выгоду. Поддерживаем развитие экономики Киевщины и всей страны", - подчеркнул начальник Киевской ОВА.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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