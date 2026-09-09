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Майже 5 млн грн отримали після звільнення члени Вищої ради правосуддя, що потрапили у скандал - ветеран

Київ • УНН

 • 190 перегляди

Троє звільнених членів ВРП отримали загалом 4,974 млн грн виплат. Перед відставкою вони святкували у дорогому київському ресторані.

Майже 5 млн грн отримали після звільнення члени Вищої ради правосуддя, що потрапили у скандал - ветеран

Члени Вищої ради правосуддя Маселко, Мороз та Лукʼянов, яких спіймали на бенкеті в одному з найдорожчих ресторанів Києва, отримали після звільнення майже 5 млн грн виплат на трьох. Про це написав ветеран російсько-української війни, журналіст-розслідувач Володимир Бойко, пише УНН.

Він нагадав, що після російської масованої атаки на столицю 20 серпня члени Вищої ради правосуддя у робочий час масштабно святкували відставку свого колеги Дмитра Лук’янова в одному з найдорожчих ресторанів Києва – "Mario Ristorante Italiano", що викликало обурення громадськості. Після звільнення Роман Маселко отримав 1 950 000 грн, Микола Мороз – 1 037 964 грн, Дмитро Лукʼянов – 1 986 406 грн.

Сумарно з державного бюджету на трьох членів ВРП було витрачено при звільненні 4 млн 974 тис. 370 грн

- повідомив він.

Маселко, за словами ветерана, запамʼятався у ВРП лише блокуванням розгляду дисциплінарних скарг та участю у бенкеті в Mario. Також у лютому 2024 року він вдався до махінацій – оформив собі відпустку на один день, щоб отримати майже 300 тис. грн "на оздоровлення", повідомив Бойко.

Він наголосив, що Мороз теж відомий блокуванням дисциплінарних скарг та участю у бенкеті ВРП. Окрім того, перед звільненням Вища рада правосуддя призначила його, який жодного дня не працював у судовій системі, суддею Північного апеляційного господарського суду, написав ветеран.

Що стосується Лук’янова, зазначив Бойко, то він, власне, і влаштував бенкет для членів Вищої ради правосуддя в одному з найдорожчих ресторанів Києва з нагоди свого звільнення.

Загалом, ветеран негативно висловився щодо ВРП, назвавши її символом корумпованості та моральної нечистоплотності.

Це – доля будь-якої установи, яку взялись реформувати професійні "громадські активісти". Але ВРП – це ще й символ економічного та воєнного краху, якого зазнає Україна, якщо "громадські активісти" не будуть відсторонені від управління державними інституціями, а зарплатня чиновників не буде приведена у відповідність зі здоровим глуздом і реальними можливостями бюджету

- підсумував Бойко.

Як відомо, у серпні з Вищої ради правосуддя звільнили трьох її членів – Романа Маселка, Миколу Мороза та Дмитра Лукʼянова. Відповідно до Закону України "Про Вищу раду правосуддя", їхні повноваження офіційно припинилися у зв'язку із закінченням законодавчо визначеного терміну перебування на посаді, без права повторного обрання поспіль.

Євген Царенко

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