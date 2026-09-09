Почти 5 млн грн получили после увольнения члены Высшего совета правосудия, оказавшиеся в скандале, — ветеран

Члены Высшего совета правосудия Маселко, Мороз и Лукьянов, которых застали на банкете в одном из самых дорогих ресторанов Киева, после увольнения получили почти 5 млн грн выплат на троих. Об этом написал ветеран российско-украинской войны, журналист-расследователь Владимир Бойко, пишет УНН.

Он напомнил, что после российской массированной атаки на столицу 20 августа члены Высшего совета правосудия в рабочее время масштабно отмечали отставку своего коллеги Дмитрия Лукьянова в одном из самых дорогих ресторанов Киева — "Mario Ristorante Italiano", что вызвало возмущение общественности. После увольнения Роман Маселко получил 1 950 000 грн, Николай Мороз — 1 037 964 грн, Дмитрий Лукьянов — 1 986 406 грн.

Всего из государственного бюджета на троих членов ВСЮ при увольнении было потрачено 4 млн 974 тыс. 370 грн - сообщил он.

Маселко, по словам ветерана, запомнился в ВСЮ лишь блокированием рассмотрения дисциплинарных жалоб и участием в банкете в Mario. Также в феврале 2024 года он прибег к махинациям — оформил себе отпуск на один день, чтобы получить почти 300 тыс. грн "на оздоровление", сообщил Бойко.

Он подчеркнул, что Мороз также известен блокированием дисциплинарных жалоб и участием в банкете ВСЮ. Кроме того, перед увольнением Высший совет правосудия назначил его, ни дня не работавшего в судебной системе, судьёй Северного апелляционного хозяйственного суда, написал ветеран.

Что касается Лукьянова, отметил Бойко, то именно он, собственно, и устроил банкет для членов Высшего совета правосудия в одном из самых дорогих ресторанов Киева по случаю своего увольнения.

В целом ветеран негативно высказался в адрес ВСЮ, назвав его символом коррумпированности и моральной нечистоплотности.

Это — участь любого учреждения, которое взялись реформировать профессиональные "общественные активисты". Но ВСЮ — это ещё и символ экономического и военного краха, который постигнет Украину, если "общественные активисты" не будут отстранены от управления государственными институтами, а зарплата чиновников не будет приведена в соответствие со здравым смыслом и реальными возможностями бюджета - подытожил Бойко.

Как известно, в августе из Высшего совета правосудия уволили троих его членов — Романа Маселко, Николая Мороза и Дмитрия Лукьянова. В соответствии с Законом Украины "О Высшем совете правосудия" их полномочия официально прекратились в связи с истечением законодательно определённого срока пребывания в должности, без права повторного избрания подряд.