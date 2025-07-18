"Має вирішальне значення": міністри фінансів G20 підтримали незалежність центральних банків

Питання незалежності центрального банку є актуальним, оскільки Трамп неодноразово критикував голову Федеральної резервної системи США Джерома Пауелла щодо рівня процентних ставок. Передає УНН із посиланням Reuters.

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У Дурбані, Південна Африка, міністри фінансів G20 підписали заяву, у якій вказано про важливість незалежності центральних банків.

Міністри та представники центральних банків пообіцяли посилювати співпрацю, підписуючи своє перше комюніке з жовтня 2024 року, за місяць до перемоги президента Дональда Трампа на виборах та подальшої тарифної війни. - передає Reuters.

У спільній заяві G20 ідеться про те, що "Центральні банки твердо прагнуть забезпечити цінову стабільність відповідно до своїх мандатів і продовжуватимуть коригувати свою політику на основі наявних даних".

Незалежність центрального банку має вирішальне значення для досягнення цієї мети - додається у заяві.

У комюніке також визнається "важливість Світової організації торгівлі для просування торговельних питань".

Водночас зазначається, що організація потребує реформування.

Зазначимо, що міністр фінансів США Скотт Бессент не був присутній на дводенній зустрічі в портовому місті Дурбан, а Сполучені Штати представляв виконуючий обов'язки заступника міністра з міжнародних відносин Майкл Каплан.

Питання незалежності центрального банку стало головною темою зустрічі після неодноразових критик Трампа на адресу голови Федеральної резервної системи США Джерома Пауелла за те, що той не знижував процентні ставки, що сколихнуло світові фінансові ринки. - інформує Reuters.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість звільнення голови ФРС Джерома Пауелла через розбіжності в поглядах на монетарну політику.