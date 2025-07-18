«Имеет решающее значение»: министры финансов G20 поддержали независимость центральных банков

Вопрос независимости центрального банка актуален, поскольку Трамп неоднократно критиковал главу Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла относительно уровня процентных ставок. Передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В Дурбане, Южная Африка, министры финансов G20 подписали заявление, в котором указано о важности независимости центральных банков.

Министры и представители центральных банков пообещали усиливать сотрудничество, подписывая свое первое коммюнике с октября 2024 года, за месяц до победы президента Дональда Трампа на выборах и последующей тарифной войны. - передает Reuters.

В совместном заявлении G20 говорится о том, что "Центральные банки твердо стремятся обеспечить ценовую стабильность в соответствии со своими мандатами и будут продолжать корректировать свою политику на основе имеющихся данных".

Независимость центрального банка имеет решающее значение для достижения этой цели - добавляется в заявлении.

В коммюнике также признается "важность Всемирной торговой организации для продвижения торговых вопросов".

В то же время отмечается, что организация нуждается в реформировании.

Отметим, что министр финансов США Скотт Бессент не присутствовал на двухдневной встрече в портовом городе Дурбан, а Соединенные Штаты представлял исполняющий обязанности заместителя министра по международным отношениям Майкл Каплан.

Вопрос независимости центрального банка стал главной темой встречи после неоднократных критических замечаний Трампа в адрес главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла за то, что тот не снижал процентные ставки, что всколыхнуло мировые финансовые рынки. - информирует Reuters.

Напомним

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность увольнения главы ФРС Джерома Пауэлла из-за разногласий во взглядах на монетарную политику.