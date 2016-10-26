М.Рютте підтвердив позицію Нідерландів щодо надання безвізу українцям
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте під час телефонної розмови з Президентом України Петром Порошенком підтвердив позицію Нідерландів щодо надання безвізового режиму для українців. Про це повідомляє прес-служба Глави держави, передає УНН.
М.Рютте поінформував про зусилля, які докладаються ним для вирішення питання ратифікації Угоди про асоціацію ЄС-Україна з боку парламенту Нідерландів.
П.Порошенко наголосив на важливості пошуку взаємоприйнятного варіанту, який би розблокував процес ратифікації угоди нідерландською стороною.
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Співрозмовники домовились продовжувати координувати зусилля задля запобігання негативному сценарію.
М.Рютте підтвердив незмінну позицію Нідерландів щодо надання безвізового режиму для українських громадян.