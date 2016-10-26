М.Рютте подтвердил позицию Нидерландов о предоставлении безвизы украинцам

КИЕВ. 26 октября. УНН. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте во время телефонного разговора с Президентом Украины Петром Порошенко подтвердил позицию Нидерландов о предоставлении безвизового режима для украинцев. Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает УНН.