М.Рютте подтвердил позицию Нидерландов о предоставлении безвизы украинцам
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте во время телефонного разговора с Президентом Украины Петром Порошенко подтвердил позицию Нидерландов о предоставлении безвизового режима для украинцев. Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает УНН.
М.Рютте проинформировал об усилиях, которые прилагаются ним для решения вопроса ратификации Соглашения об ассоциации ЕС-Украина со стороны парламента Нидерландов.
П.Порошенко подчеркнул важность поиска взаимоприемлемого варианта, который бы разблокировал процесс ратификации соглашения нидерландской стороной.
Собеседники договорились продолжать координировать усилия для предотвращения негативного сценария.
М.Рютте подтвердил неизменную позицию Нидерландов о предоставлении безвизового режима для украинских граждан.