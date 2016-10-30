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М.Поплавський задекларував майже сто нематеріальних активів

М.Поплавський задекларував майже сто нематеріальних активів

Київ • УНН

 • 19602 перегляди

КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Народний депутат з Кіровоградщини Михайло Поплавський в електронній декларації оприлюднив свої статки. Стало відомо, що він є власником 91-го нематеріального активу. Серед них переважно авторські права на аудіокомпозиції та кліпи депутата, а також інтелектуальна власність, передає кореспондент УНН-Центр.

Окрім того, М.Поплавський задекларував дві квартири у Києві та три земельні ділянки на Кіровоградщині. Також він є кінцевим бенефіціарним власником семи юридичних осіб та має корпоративні права у п’яти компаніях.

Від роботи у Верховній раді Михайло Поплавський отримав 78 тис. 169 гривень.

Нагадаємо, до 31 жовтня 2016 року (протягом 60 днів, починаючи з моменту запуску) декларації мають подати особи, які згідно зі ст.50 Закону України “Про запобігання корупції” займають відповідальне та особливо відповідальне становище. Декларації подають усі високопосадовці, народні депутати, депутати місцевих рад, міські та селищні голови, посадові особи Збройних сил України, судді, співробітники податкової служби, посадові та службові особи органів прокуратури, НАБУ, члени Національного агентства з питань запобігання корупції, Центральної виборчої комісії, поліцейські та інші.

Українські Національні Новини

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