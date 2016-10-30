М.Поплавский задекларировал почти сто нематериальных активов

Кроме того, М.Поплавский задекларировал две квартиры в Киеве и три земельных участка в Кировоградской области. Также он является конечным бенефициарным владельцем семи юридических лиц и имеет корпоративные права в пяти компаниях.

От работы в Верховной Раде Михаил Поплавский получил 78 тыс. 169 гривен.

Напомним, до 31 октября 2016 г. (в течение 60 дней, начиная с момента запуска) декларации должны подать лица, которые согласно ст.50 Закона Украины "О предотвращении коррупции" занимают ответственное и особо ответственное положение. Декларации подают все чиновники, народные депутаты, депутаты местных советов, городские и поселковые головы, должностные лица Вооруженных сил Украины, судьи, сотрудники налоговой службы, должностные и служебные лица органов прокуратуры, НАБУ, члены Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, Центральной избирательной комиссии, полицейские и другие.