М.Найєм про відставку Х.Деканоідзе: у Нацполіції більше немає людей з команди реформаторів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. У першу чергу треба зберегти незалежність Національної поліції. Про таке в ефірі "5 каналу" заявив народний депутат від БПП Мустафа Найєм, коментуючи інформацію про відставку глави Нацполіції Хатії Деканоідзе, передає УНН.
"Сьогодні трошки сумний день для мене. Це остання людина з команди Еки Згуладзе. Наскільки я зараз пригадую, у Нацполіції більше не залишилося людей, які представляли ту команду. Керівники зараз, здебільшого, ті люди, які були і раніше. І це поганий сигнал, якщо чесно", - зазначив М.Найєм.
Він також додав, "що стосується того, що Хатія звільнилась, я думаю, зараз треба говорити про те, що буде далі. Думаю, що зараз важливо, аби збереглося те, що було закладено в основу. Дуже багато речей було не так зроблено, з яким були проблеми, але були речі, які були закладені і тепер їх треба зберегти. В першу чергу це незалежність Національної поліції".
Нардеп також заявив, коментуючи заяви Деконаідзе про конфлікти у МВС: "Нині можна сказати, що більшість голів управлінь Нацполіції це були політичні посадовці, яких погоджували. Це конкретні люди, я не хотів би зараз ображати… Хоча це не значить, що вони погані… Був тиск на голову Нацполіції. Це не був тиск, що її звільняють, це просто постійні переговори, в яких радили, кого призначити тощо. Політично це виглядало, як тиск".
Нагадаємо, 14 листопада голова Національної поліції Хатія Деканоідзе заявила, що подає у відставку.