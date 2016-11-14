М.Найєм про відставку Х.Деканоідзе: у Нацполіції більше немає людей з команди реформаторів

ukru
Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
19:23 • 19992 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

18:52 • 38685 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

17:00 • 64649 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 135690 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 199004 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 190436 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 211237 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 196827 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 152181 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 152941 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2 м/с
96 %
749 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ закінчиться через годину
Популярнi новини

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 122970 перегляди

У Польщі назвали ще одну причину, чому не відправлять військовий контингент в Україну

2 квітня, 14:05 • 34177 перегляди

Ракетна атака балістикою: окупанти вдарили по Кривому Рогу

2 квітня, 14:21 • 74523 перегляди

Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість жертв зросла до чотирьох, розпочато розслідування

15:57 • 53129 перегляди

У Білому домі визнали, що Трамп не зможе забезпечити припинення вогню в Україні до Великодня – ЗМІ

17:14 • 31513 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 478055 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 315497 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 377848 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 489577 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 734004 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Андрій Єрмак

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Кривий Ріг

Німеччина

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 122970 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 183233 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 126074 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 160993 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 184180 перегляди
Актуальне

Фокс Ньюс

Facebook

FGM-148 Javelin

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

М.Найєм про відставку Х.Деканоідзе: у Нацполіції більше немає людей з команди реформаторів

М.Найєм про відставку Х.Деканоідзе: у Нацполіції більше немає людей з команди реформаторів

Київ • УНН

 • 10359 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. У першу чергу треба зберегти незалежність Національної поліції. Про таке в ефірі "5 каналу" заявив народний депутат від БПП Мустафа Найєм, коментуючи інформацію про відставку глави Нацполіції Хатії Деканоідзе, передає УНН.

"Сьогодні трошки сумний день для мене. Це остання людина з команди Еки Згуладзе. Наскільки я зараз пригадую, у Нацполіції більше не залишилося людей, які представляли ту команду. Керівники зараз, здебільшого, ті люди, які були і раніше. І це поганий сигнал, якщо чесно", - зазначив М.Найєм.

Він також додав, "що стосується того, що Хатія звільнилась, я думаю, зараз треба говорити про те, що буде далі. Думаю, що зараз важливо, аби збереглося те, що було закладено в основу. Дуже багато речей було не так зроблено, з яким були проблеми, але були речі, які були закладені і тепер їх треба зберегти. В першу чергу це незалежність Національної поліції".

Нардеп також заявив, коментуючи заяви Деконаідзе про конфлікти у МВС: "Нині можна сказати, що більшість голів управлінь Нацполіції це були політичні посадовці, яких погоджували. Це конкретні люди, я не хотів би зараз ображати… Хоча це не значить, що вони погані… Був тиск на голову Нацполіції. Це не був тиск, що її звільняють, це просто постійні переговори, в яких радили, кого призначити тощо. Політично це виглядало, як тиск".

Нагадаємо, 14 листопада голова Національної поліції Хатія Деканоідзе заявила, що подає у відставку.

 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$85,674.30
Золото
$3,163.00
Tesla
$280.94
Brent
$73.80
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,883.59