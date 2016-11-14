М.Найем об отставке Х.Деканоидзе: в Нацполиции больше нет людей из команды реформаторов

ukru
15 марта, 19:03 • 109844 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 151536 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 128262 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 121469 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 107415 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102734 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 97920 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 127835 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 129090 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127510 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В правительстве анонсировали новые программы для многодетных семей

В правительстве анонсировали новые программы для многодетных семей

16 марта, 04:37 • 47972 просмотра
Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

16 марта, 05:29 • 69947 просмотра
Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

16 марта, 06:06 • 55389 просмотра
Семь часов тревоги и удар дронами: что известно о ночной атаке на Киевщину

Семь часов тревоги и удар дронами: что известно о ночной атаке на Киевщину

16 марта, 07:37 • 26178 просмотра
россияне перекрутили заявление Сибиги относительно операции ВСУ на курщине - МИД

россияне перекрутили заявление Сибиги относительно операции ВСУ на курщине - МИД

10:49 • 36858 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 127836 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 127619 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 264251 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 293504 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 229719 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 106741 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 129090 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 112762 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 129949 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 131897 просмотра
Актуальное
М.Найем об отставке Х.Деканоидзе: в Нацполиции больше нет людей из команды реформаторов

М.Найем об отставке Х.Деканоидзе: в Нацполиции больше нет людей из команды реформаторов

Киев • УНН

 • 10359 просмотра

 КИЕВ. 14 ноября. УНН. В первую очередь надо сохранить независимость Национальной полиции. Об этом в эфире "5 канала" заявил народный депутат от БПП Мустафа Найем, комментируя информацию об отставке главы Нацполиции Хатии Деканоидзе, передает УНН.

"Сегодня немножко грустный день для меня. Это последний человек из команды Эки Згуладзе. Насколько я сейчас помню, в Нацполиции больше не осталось людей, которые представляли ту команду. Руководители сейчас, в основном, те люди, которые были и раньше. И это плохой сигнал , если честно ", - отметил М.Найем.

Он также добавил, "что касается того, что Хатия уволилась, я думаю, сейчас надо говорить о том, что будет дальше. Думаю, что сейчас важно, чтобы сохранилось то, что было заложено в основу.  Очень много вещей было не так сделано, с которыми были проблемы, но были вещи, которые были заложены и теперь их надо сохранить. В первую очередь это независимость Национальной полиции ".

Нардеп также заявил, комментируя заявления Деконаидзе о конфликтах в МВД: "Сейчас можно сказать, что большинство глав управлений Нацполиции это были политические чиновники, которых согласовывали. Это конкретные люди, я не хотел бы сейчас оскорблять ... Хотя это не значит, что они плохие ... Было давление на голову Нацполиции. Это не было давление, что ее увольняют, это просто постоянные переговоры, в которых советовали, кого назначить и т.п. Политически это выглядело, как давление ".

Напомним, 14 ноября председатель Национальной полиции Хатия Деканоидзе заявила, что подает в отставку.

 

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы