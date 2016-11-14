М.Найем об отставке Х.Деканоидзе: в Нацполиции больше нет людей из команды реформаторов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. В первую очередь надо сохранить независимость Национальной полиции. Об этом в эфире "5 канала" заявил народный депутат от БПП Мустафа Найем, комментируя информацию об отставке главы Нацполиции Хатии Деканоидзе, передает УНН.
"Сегодня немножко грустный день для меня. Это последний человек из команды Эки Згуладзе. Насколько я сейчас помню, в Нацполиции больше не осталось людей, которые представляли ту команду. Руководители сейчас, в основном, те люди, которые были и раньше. И это плохой сигнал , если честно ", - отметил М.Найем.
Он также добавил, "что касается того, что Хатия уволилась, я думаю, сейчас надо говорить о том, что будет дальше. Думаю, что сейчас важно, чтобы сохранилось то, что было заложено в основу. Очень много вещей было не так сделано, с которыми были проблемы, но были вещи, которые были заложены и теперь их надо сохранить. В первую очередь это независимость Национальной полиции ".
Нардеп также заявил, комментируя заявления Деконаидзе о конфликтах в МВД: "Сейчас можно сказать, что большинство глав управлений Нацполиции это были политические чиновники, которых согласовывали. Это конкретные люди, я не хотел бы сейчас оскорблять ... Хотя это не значит, что они плохие ... Было давление на голову Нацполиции. Это не было давление, что ее увольняют, это просто постоянные переговоры, в которых советовали, кого назначить и т.п. Политически это выглядело, как давление ".
Напомним, 14 ноября председатель Национальной полиции Хатия Деканоидзе заявила, что подает в отставку.