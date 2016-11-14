М.Найем об отставке Х.Деканоидзе: в Нацполиции больше нет людей из команды реформаторов

"Сегодня немножко грустный день для меня. Это последний человек из команды Эки Згуладзе. Насколько я сейчас помню, в Нацполиции больше не осталось людей, которые представляли ту команду. Руководители сейчас, в основном, те люди, которые были и раньше. И это плохой сигнал , если честно ", - отметил М.Найем.

Он также добавил, "что касается того, что Хатия уволилась, я думаю, сейчас надо говорить о том, что будет дальше. Думаю, что сейчас важно, чтобы сохранилось то, что было заложено в основу. Очень много вещей было не так сделано, с которыми были проблемы, но были вещи, которые были заложены и теперь их надо сохранить. В первую очередь это независимость Национальной полиции ".

Нардеп также заявил, комментируя заявления Деконаидзе о конфликтах в МВД: "Сейчас можно сказать, что большинство глав управлений Нацполиции это были политические чиновники, которых согласовывали. Это конкретные люди, я не хотел бы сейчас оскорблять ... Хотя это не значит, что они плохие ... Было давление на голову Нацполиции. Это не было давление, что ее увольняют, это просто постоянные переговоры, в которых советовали, кого назначить и т.п. Политически это выглядело, как давление ".

Напомним, 14 ноября председатель Национальной полиции Хатия Деканоидзе заявила, что подает в отставку.