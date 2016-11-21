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М.Матіос подала е-декларацію з тритижневим запізненням

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Народний депутат Верховної Ради Марія Матіос подала електронну декларацію із запізненням на три тижні, передає УНН з посиланням на Єдиний реєстр е-декларацій.

М.Матіос подала е-декларацію з тритижневим запізненням

М.Матіос задекларувала авторські права на 36 книг і 9 театральних постановок в 2015 році.

Також нардеп задекларувала 77 979 гривень основної заробітної плати за 2015 рік, 80 559 гривень нарахувань, пов’язаних з виконанням депутатських повноважень, 207 900 гривень — гонорари від видавництва HaymonVerlag, 89 100 гривень гонорарів від видавництва Editions Gallimard, 26 000 гривень гонорарів від видавництва EUA “Eugrimas”, 10 000 гривень гонорарів від видавництва “Літературна агенція “Піраміда”.

М.Матіос має 14 тисяч доларів готівки, а також 995 доларів на рахунку.

Також депутат задекларувала норкову шубу вартістю 110 000 грн, колекцію з п’яти картин українських художників 20-21 століть і колекцію старовинного українського одягу, вартість обох колекцій не вказана.

Депутат має у власності земельну ділянку в столиці площею 606 кв. м і садовий будинок площею 165,8 кв. м, а також комунальну квартиру площею 50 кв.м і 50% квартири в Києві площею 45,1 кв. м.

М.Матіос за 2015 рік витратила 110 тис. гривень на придбання одягу та 84 тис. грн — на автомобіль Chevrolet Lacetti 2005 року випуску.

Зазначимо, раніше М.Матіос пояснила, що не могла подати декларацію, оскільки перебувала на лікуванні.

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