М.Матиос подала е-декларацию с трехнедельным опозданием
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Народный депутат Верховной Рады Мария Матиос подала электронную декларацию с опозданием на три недели, передает УНН со ссылкой на Единый реестр е-деклараций.
М.Матиос задекларировала авторские права на 36 книг и 9 театральных постановок в 2015 году.
Также нардеп задекларировала 77 979 гривен основной заработной платы за 2015 год, 80 559 гривен начислений, связанных с выполнением депутатских полномочий, 207 900 гривен — гонорары от издательства HaymonVerlag, 89 100 гривен гонораров от издательства Editions Gallimard, 26 000 гривен гонораров от издательства EUA “Eugrimas”, 10 000 гривен гонораров от издательства “Литературное агентство “Пирамида”.
М.Матиос имеет 14 тысяч долларов наличными, а также 995 долларов на счету.
Также депутат задекларировала норковую шубу стоимостью 110 000 грн, коллекцию из пяти картин украинских художников 20-21 веков и коллекцию старинной украинской одежды, стоимость обеих коллекций не указана.
Депутат имеет в собственности земельный участок в столице площадью 606 кв. м и садовый дом площадью 165,8 кв. м, а также коммунальную квартиру площадью 50 кв.м и 50% квартиры в Киеве площадью 45,1 кв. м.
М.Матиос за 2015 год потратила 110 тыс. гривен на приобретение одежды и 84 тыс. грн — на автомобиль Chevrolet Lacetti 2005 года выпуска.
Отметим, ранее М.Матиос пояснила, что не могла подать декларацию, поскольку находилась на лечении.