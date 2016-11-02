М.Фейгін: усім українським журналістам, які пишуть на політичні теми їхати до РФ небезпечно
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Усім політичним українським журналістам небезпечно їхати до РФ. Таку думку висловив адвокат Марк Фейгін, який захищає незаконно затриманого Романа Сущенка, його слова процитувала журналіст “Радіо Свобода” Ольга Комарова у Тwitter, передає УНН.
“Усім українським журналістам, які пишуть на політичні теми, їхати до Росії небезпечно”, — процитувала журналістка слова М.Фейгіна.
Адвокат також зазначив, що українським журналістам, які планують їхати на судові засідання до Росії, необхідно зв’язуватись з Міністерством закордонних справ України та з ним особисто.
Як повідомляв УНН, Романа Сущенка затримали в Москві 30 вересня. Лефортовський суд Москви арештував його на два місяці до 30 листопада.
ФСБ Росії звинувачує Р.Сущенка у шпигунстві і роботі на українську розвідку.