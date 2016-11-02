М.Фейгин: всем украинским журналистам, пишущим на политические темы ехать в РФ опасно
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Всем политическим украинским журналистам опасно ехать в РФ. Такое мнение высказал адвокат Марк Фейгин, который защищает незаконно задержанного Романа Сущенко, его слова процитировала журналист " Радио Свобода " Ольга Комарова в Тwitter, передает УНН.
"Всем украинским журналистам, пишущим на политические темы, ехать в Россию опасно", - процитировала журналистка слова М.Фейгина.
Адвокат также отметил, что украинским журналистам, которые планируют ехать на судебные заседания в Россию, необходимо связываться с Министерством иностранных дел Украины и с ним лично.
Как сообщал УНН, Романа Сущенко задержали в Москве 30 сентября. Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца до 30 ноября.
ФСБ России обвиняет Р.Сущенка в шпионаже и работе на украинскую разведку.