М.Фейгин: всем украинским журналистам, пишущим на политические темы ехать в РФ опасно

"Всем украинским журналистам, пишущим на политические темы, ехать в Россию опасно", - процитировала журналистка слова М.Фейгина.

Адвокат также отметил, что украинским журналистам, которые планируют ехать на судебные заседания в Россию, необходимо связываться с Министерством иностранных дел Украины и с ним лично.

Как сообщал УНН, Романа Сущенко задержали в Москве 30 сентября. Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца до 30 ноября.

ФСБ России обвиняет Р.Сущенка в шпионаже и работе на украинскую разведку.