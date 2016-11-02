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15 марта, 19:03 • 114493 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 164622 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 136792 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 129364 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 112322 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105185 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101234 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 134407 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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М.Фейгин: всем украинским журналистам, пишущим на политические темы ехать в РФ опасно

М.Фейгин: всем украинским журналистам, пишущим на политические темы ехать в РФ опасно

Киев • УНН

 • 8407 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Всем политическим украинским журналистам опасно ехать в РФ. Такое мнение высказал адвокат Марк Фейгин, который защищает незаконно задержанного Романа Сущенко, его слова процитировала журналист " Радио Свобода " Ольга Комарова в Тwitter, передает УНН.

"Всем украинским журналистам, пишущим на политические темы, ехать в Россию опасно", - процитировала журналистка слова М.Фейгина.

Адвокат также отметил, что украинским журналистам, которые планируют ехать на судебные заседания в Россию, необходимо связываться с Министерством иностранных дел Украины и с ним лично.

Как сообщал УНН, Романа Сущенко задержали в Москве 30 сентября. Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца до 30 ноября.

ФСБ России обвиняет Р.Сущенка в шпионаже и работе на украинскую разведку.

Украинские Национальные Новости

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