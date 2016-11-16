М.Джемілєв: Росія не буде виконувати умови ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Росія не збирається виконувати умови, прописані в резолюції ООН щодо Криму. Про це у коментарі "Крим.Реалії" заявив лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, передає УНН.
“Представник Росії відразу сказав, що це простий папірець (резолюція ООН щодо Криму — ред.) і дав зрозуміти, що пункти, прописані в резолюції, Російська Федерація виконувати не збирається”, — сказав М.Джемілєв.
Також лідер кримськотатарського народу зазначив, що це важливий документ, оскільки в ньому чітко прописано, що Крим — це частина України.
Він також вказав на можливість допуску моніторингових місій для спостереження за порушенням прав людини на півострові.
Як повідомляв УНН, Третій комітет Генеральної асамблеї ООН з прав людини, схвалив проект резолюції з критичною оцінкою становища з правами людини в окупованій Росією українській Автономній Республіці Крим.
Документ також закликає Росію виконувати всі свої зобов’язання, які накладає на неї міжнародне право як на державу-окупанта, вжити всіх заходів, щоб негайно покласти край усім зловживанням проти мешканців Криму, негайно звільнити громадян України, яких незаконно затримали і судять без дотримання елементарних стандартів правосуддя, а також тих, кого вивезли через міжнародно визнаний кордон із Криму до Росії.