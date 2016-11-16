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15 марта, 19:03 • 109840 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 151532 просмотра

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М.Джемилев: Россия не будет выполнять условия ООН

М.Джемилев: Россия не будет выполнять условия ООН

Киев • УНН

 • 10017 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Россия не собирается выполнять условия, прописанные в резолюции ООН по Крыму. Об этом в комментарии "Крым.Реалии" заявил лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, передает УНН.

"Представитель России сразу сказал, что это простая бумажка (резолюция ООН по Крыму - ред.) и дал понять, что пункты, прописанные в резолюции, Россия выполнять не собирается", - сказал М.Джемилев.

Также лидер крымскотатарского народа отметил, что это важный документ, поскольку в нем четко прописано, что Крым - это часть Украины.

Он также указал на возможность допуска мониторинговых миссий для наблюдения за нарушением прав человека на полуострове.

Как сообщал УНН, Третий комитет Генеральной ассамблеи ООН по правам человека одобрил проект резолюции с критической оценкой положения с правами человека в оккупированной Россией украинской Автономной Республике Крым.

Документ также призывает Россию выполнять все свои обязательства, которые накладывает на нее международное право как на государство-оккупанта, принять все меры, чтобы немедленно положить конец всем злоупотреблением против жителей Крыма, немедленно освободить граждан Украины, которых незаконно задержали и судят без соблюдения элементарных стандартов правосудия, а также тех, кого вывезли через международно признанную границу из Крыма в Россию.

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