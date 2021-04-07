Людям з порушенням слуху хочуть полегшити доступ до медичних послуг

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КИЇВ. 7 квітня. УНН. Міністерство охорони здоров'я України працює над покращенням доступу до медичної допомоги у закладах охорони здоров'я особам, які мають проблеми з порушенням слуху. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Ярослав Кучер під час онлайн-брифінгу, передає кореспондент УНН.

Цитата:

“МОЗ спільно з партнерськими організаціями розпочало роботу над забезпеченням умов надання медичних послуг у закладах охорони здоров’я особам, які мають проблеми з порушенням слуху. Станом на сьогодні в осіб з порушенням слуху існує проблема в отриманні медичної допомоги в закладах охорони здоров’я, що зумовлено наявністю мовних бар’єрів, яка поглиблює соціальну ізоляцію цих людей та часто призводить до того, що люди починають лікуватися самостійно”, — розповів Кучер.

Деталі

За його словами, відсутність інструментів, за допомогою яких така людина може нормально сконтактувати з медичними працівниками, нормально отримувати інформацію та доступ до ресурсів в тому числі Міністерства охорони здоров’я потенційно створює дуже багато незручностей та перепон для таких громадян.

"Ми максимально хочемо спростити життя цим громадянам і запустити сервіси, які допоможуть отримати доступ до цієї інформації. Зокрема, наша команда розпочала аналіз інформаційних сервісів, які допоможуть зробити медичні послуги доступнішими для таких пацієнтів. Перш за все ми запускаємо відповідні віджети на веб-сайті МОЗ та на інших інформаційних порталах МОЗ, зокрема на порталі по вакцинації. Такі сервіси допоможуть більш якісно отримувати зворотний зв’язок з міністерством та потенційно можуть встановити нормальний зручний чат, комунікацію з відповідними нашими службами“,- сказав Кучер.

Посадовець зазначив, що також розглядається можливість у закладах охорони здоров’я встановлювати відповідне програмне забезпечення для того, щоб через планшет або додаток можна було комунікувати з медичним персоналом, лікарями.

“Звісно, що все це потрібно тестувати, перевіряти. Є зараз відповідні сервіси, відповідні організації, які професійно цим займаються. Ми їх знаємо. Тому будемо тестувати та рухатися цим шляхом”, — розповів він.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що у 2021 році Національна служба здоров’я України не буде укладати договори із медичними закладами, які не створять безперешкодного доступу до медичних послуг осіб з інвалідністю.

Мінрегіон пропонує створити в усіх областях групи з моніторингу дотримання містами норм доступності та безбар’єрності у будівлях та на об’єктах благоустрою.

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