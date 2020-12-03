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Нацслужба здоров’я не контрактуватиме медзаклади, які будуть недоступними для осіб з інвалідністю

Київ • УНН

 • 22657 перегляди

КИЇВ. 3 грудня. УНН. У 2021 році Національна служба здоров’я України не буде укладати договори із медичними закладами, які не створять безперешкодного доступу до медичних послуг осіб з інвалідністю. Про це під час брифінгу сказала директорка департаменту замовлення медичних послуг та лікарських засобів Національної служби здоров’я України Альона Горошко, передає кореспондент УНН.

"Кожен громадянин має право на якісну безоплатну медичну допомогу. НСЗУ оплачує лікування людини тим закладам, які мають контракт з НСЗУ і надають пацієнту можливість обрати кращу лікарню, незалежно від соціального статусу та місця проживання... Медична допомога повинна бути безпечною, якісною та доступною. Доступною - і в буквальному сенсі. Мова про людей з інвалідністю, які повинні мати вільний доступ до необхідних медичних послуг. Тож заклади, які планують у 2021 році укласти договір з НСЗУ - мають забезпечити фізичну доступність осіб з інвалідністю до своїх будівель", - сказала Горошко.

За її словами, доступ до будівель потрібен не тільки людям з інвалідністю, а також і батькам з дітьми, маломобільним людям та особам старшого віку.

"Тож при укладенні договору з НСЗУ закладу необхідно буде надати скановану копію документу, який підтверджує доступність будівлі та приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп. Такий документ видає фахівець з технічного обстеження будівель та споруд, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат. З тими закладами, які не створять безперешкодного доступу до медичних послуг осіб з інвалідністю, НСЗУ у 2021 році укладати договори не буде. Ми плануємо, що винятки стосуватимуться тільки станцій базування швидкої медичної допомоги, до яких пацієнти зазвичай не звертаються самостійно”, - додала чиновниця.

Вона зазначила, що в основі першої в Україні Програми медичних гарантій покладено принцип універсального охоплення медичними послугами, і вони прагнуть, щоб всі громадяни, або особи, прирівняні до них, мали рівний доступ до якісної медичної допомоги і при цьому не зазнавали “катастрофічних” фінансових витрат.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський розпорядився розробити нацстратегію безбар’єрного простору в Україні.

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