Нацслужба здоров’я не контрактуватиме медзаклади, які будуть недоступними для осіб з інвалідністю

"Кожен громадянин має право на якісну безоплатну медичну допомогу. НСЗУ оплачує лікування людини тим закладам, які мають контракт з НСЗУ і надають пацієнту можливість обрати кращу лікарню, незалежно від соціального статусу та місця проживання... Медична допомога повинна бути безпечною, якісною та доступною. Доступною - і в буквальному сенсі. Мова про людей з інвалідністю, які повинні мати вільний доступ до необхідних медичних послуг. Тож заклади, які планують у 2021 році укласти договір з НСЗУ - мають забезпечити фізичну доступність осіб з інвалідністю до своїх будівель", - сказала Горошко.

За її словами, доступ до будівель потрібен не тільки людям з інвалідністю, а також і батькам з дітьми, маломобільним людям та особам старшого віку.

"Тож при укладенні договору з НСЗУ закладу необхідно буде надати скановану копію документу, який підтверджує доступність будівлі та приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп. Такий документ видає фахівець з технічного обстеження будівель та споруд, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат. З тими закладами, які не створять безперешкодного доступу до медичних послуг осіб з інвалідністю, НСЗУ у 2021 році укладати договори не буде. Ми плануємо, що винятки стосуватимуться тільки станцій базування швидкої медичної допомоги, до яких пацієнти зазвичай не звертаються самостійно”, - додала чиновниця.

Вона зазначила, що в основі першої в Україні Програми медичних гарантій покладено принцип універсального охоплення медичними послугами, і вони прагнуть, щоб всі громадяни, або особи, прирівняні до них, мали рівний доступ до якісної медичної допомоги і при цьому не зазнавали “катастрофічних” фінансових витрат.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський розпорядився розробити нацстратегію безбар’єрного простору в Україні.