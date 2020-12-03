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Зеленський розпорядився розробити нацстратегію безбар’єрного простору в Україні

Зеленський розпорядився розробити нацстратегію безбар’єрного простору в Україні

Київ • УНН

 • 17247 перегляди

КИЇВ. 3 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський постановив розробити та затвердити Національну стратегію зі створення безбар’єрного простору в Україні до 21 квітня 2021 року. Про це йдеться у президентському указі №533/2020 від 3 грудня, передає УНН.

"Кабінету Міністрів України із залученням Національного інституту стратегічних досліджень, представників державних органів та органів місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства, вчених, експертів, з урахуванням кращого вітчизняного та міжнародного досвіду розробити та затвердити до 12 квітня 2021 року Національну стратегію зі створення безбар’єрного простору в Україні, спрямовану на поширення практик інклюзії, недискримінації, упровадження принципів доступності та універсального дизайну для забезпечення рівних можливостей для всіх суспільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, літніх людей, молоді, жінок, а також батьків малолітніх дітей та дітей з інвалідністю", - сказано у тесті указу.

Зазначається, що стратегію підготують з метою створення безбар’єрного простору у різних аспектах життя людини, рівних можливостей для всіх суспільних груп населення для самореалізації, здобуття освіти, працевлаштування, розвитку здібностей та потенціалу, забезпечення системного та комплексного підходу щодо реалізації принципів соціальної, економічної, політичної, цифрової та фізичної безбар’єрності, підтримуючи ініціативу громадськості.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення національного природного парку "Королівські Бескиди".

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