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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 12564 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 44239 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 64110 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 76677 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 89346 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 112450 просмотра

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Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 114188 просмотра

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Зеленский распорядился разработать нацстратегию безбарьерного пространства в Украине

Зеленский распорядился разработать нацстратегию безбарьерного пространства в Украине

Киев  •  УНН

 • 17240 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский постановил разработать и утвердить Национальную стратегию по созданию безбарьерного пространства в Украине до 21 апреля 2021 года. Об этом говорится в президентском указе №533/2020 от 3 декабря, передает УНН.

"Кабинет Министров Украины с привлечением Национального института стратегических исследований, представителей государственных органов и органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, ученых, экспертов, с учетом лучшего отечественного и международного опыта разработать и утвердить до 12 апреля 2021 года Национальную стратегию по созданию безбарьерного пространства в Украине, направленное на распространение практик инклюзии, недискриминации, внедрения принципов доступности и универсального дизайна для обеспечения равных возможностей для всех общественных групп населения, в частности лиц с инвалидностью, пожилых людей, молодежи, женщин, а также родителей малолетних детей и детей с инвалидностью", - говорится в тесте указа.

Отмечается, что стратегию подготовят с целью создания безбарьерного пространства в различных аспектах жизни человека, равных возможностей для всех общественных групп населения для самореализации, получения образования, трудоустройства, развития способностей и потенциала, обеспечения системного и комплексного подхода к реализации принципов социальной, экономической, политической, цифровой и физической безбарьерности, поддерживая инициативу общественности.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании национального природного парка "Королевские Бескиды".

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