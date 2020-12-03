Зеленский распорядился разработать нацстратегию безбарьерного пространства в Украине

"Кабинет Министров Украины с привлечением Национального института стратегических исследований, представителей государственных органов и органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, ученых, экспертов, с учетом лучшего отечественного и международного опыта разработать и утвердить до 12 апреля 2021 года Национальную стратегию по созданию безбарьерного пространства в Украине, направленное на распространение практик инклюзии, недискриминации, внедрения принципов доступности и универсального дизайна для обеспечения равных возможностей для всех общественных групп населения, в частности лиц с инвалидностью, пожилых людей, молодежи, женщин, а также родителей малолетних детей и детей с инвалидностью", - говорится в тесте указа.

Отмечается, что стратегию подготовят с целью создания безбарьерного пространства в различных аспектах жизни человека, равных возможностей для всех общественных групп населения для самореализации, получения образования, трудоустройства, развития способностей и потенциала, обеспечения системного и комплексного подхода к реализации принципов социальной, экономической, политической, цифровой и физической безбарьерности, поддерживая инициативу общественности.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании национального природного парка "Королевские Бескиды".