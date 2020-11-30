Зеленський наказав створити національний природний парк “Королівські Бескиди”

“Президент України Володимир Зеленський підписав Указ № 526/2020 “Про створення національного природного парку “Королівські Бескиди”. Документ спрямований на збереження, відтворення, ефективне використання природних комплексів Українських Карпат, які мають особливу природоохоронну, оздоровчу, історико-культурну, наукову, освітню та естетичну цінність”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що “Королівські Бескиди” мають створити у Львівській області. До його території мають включити близько 9 тис. га комунальних земель, що перебувають у підпорядкуванні “Старосамбірського дочірнього лісогосподарського підприємства “Галсільліс”: 8691 гектар, що вилучається та надається національному природному парку в постійне користування, та 306 гектарів у межах Дністрянського лісництва, що включаються до його території без вилучення у землекористувача.

“Кабінет міністрів України має забезпечити затвердження у шестимісячний строк Положення про національний природний парк “Королівські Бескиди”. Крім того, уряд повинен передбачати у проекті закону про державний бюджет України на 2021-й і наступні роки кошти, необхідні для функціонування національного природного парку “Королівські Бескиди”. Також Глава держави підписав Указ № 525/2020 “Про території та об’єкти природно-заповідного фонду загальнодержавного значення”, яким оголосив заказниками, парком-пам’яткою садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення: ландшафтний заказник “Кручі” (Донецька область), ботанічний заказник “Долина ірисів” та парк-пам’ятку садово-паркового мистецтва “Адамівка” (обидва – у Львівській області)”, - зазначили в ОП.

Нагадаємо, до Галицького національного парку на Прикарпатті передали трьох бізонів.