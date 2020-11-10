Національний парк на заході України поповнився бізонами
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. До Галицького національного парку на Прикарпатті передали трьох бізонів. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держлісагентства.
“У Галицькому національному парку поповнення: в ньому з’явилися найбільші ссавці Америки — бізони”, — повідомили в агентстві.
Три тварини — батьків та малюка-бізончика — передали в Центр реабілітації диких тварин, де, як зазначається, для них розробили спеціальний раціон.
“Бізони приїхали з Долинщини. Переїзд тварини перенесли нормально, почувають себе добре і вже обживають нову територію. Науковці Галицького НПП провели первинне обстеження тварин та прийняли їх на реабілітацію”, — зазначив директор парку Олег Гайдук.
Для бізонів, як вказано, облаштували досить просторий вольєр, де певний час тварини перебуватимуть на карантині. У майбутньому для тварин планують облаштувати значно більший експозиційний вольєр.
Американські бізони живуть великими стадами. Це єдині представники родини порожнисторогих у Північній Америці. Довжина тіла тварини до 3 м, висота в плечах до 2 м, вага до 1 т.
Бізони харчуються травою та іншою соковитою зеленню, методично, метр за метром, пересуваючись по пасовищу. Лісові бізони, окрім трави, поїдають також листя, пагони та гілки кущів і дерев.
Бізони були поширені майже по всій Північній Америці, їх чисельність на початок ХІХ століття складала 30-40 млн особин. Однак у результаті хижацького винищення людиною до кінця століття тварин залишилося дуже мало. Завдяки заходам з їх порятунку зараз у природі живе близько 30 тис. особин і близько 500 тис. — на приватних ранчо.
В Асканії-Новій бізони з’явилися за часів її засновника барона Фальц-Фейна в рамках програми з порятунку цього виду тварин. Американські бізони добре прижилися на півдні України й активно розмножуються. Є вони на Львівщині, а тепер оселилися й на Франківщині.
Нагадаємо, у вересні уряд схвалив створення природного парку "Королівські Бескиди".